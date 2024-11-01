Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi\'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay?????? ile Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

01.11.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay?????? ile Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegalli mevkidaşı Fay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Türkçe ve Fransızca irat ettiği hutbenin ardından cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul da eşlik etti.

Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere camiden ayrıldı.

Erdoğan ve Fay dün Ankara'da baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş, iki liderin huzurunda bir dizi anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, istanbul, Senegal, Çamlıca, Güncel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:47:03. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.