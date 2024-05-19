Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize tarihimizi sahip çıkma çağrısı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize tarihimizi sahip çıkma çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize tarihimizi sahip çıkma çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gençlere tarihe sahip çıkma ve birlik olma çağrısı yaptı. Erdoğan, gençlerin ve milletin bayramını kutlayarak Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygıyla anıdı.

19.05.2024 11:33
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gençlere "Yeni Türkiye Yüzyılı'nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum" diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.  Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz Milletim, Sevgili Gençler, Samsun'da bundan tam 105 yıl önce başlayan ve Milli Mücadele'mizi zaferle taçlandıran 19 Mayıs 1919, güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarihtir. Bu tarih, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur. Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekün bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır. Samsun'da yanan istiklal meşalesi Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu'ya yayılmıştır. 19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı her türlü baskıya, provokasyona rağmen hızlandırdığı kalkınma, büyüme, güçlenme mücadelesini ancak 19 Mayıs'ın ruhuna, özüne, ilkelerine, ideallerine ve hedeflerine sahip çıkarak sürdürebiliriz. Yeni Türkiye Yüzyılı'nın neferleri olan sizler böyle bir bilinç ve özgüvenle tarihinize, bugününüze sahip çıkıp birbirinizle kenetlenin, birbirinizle kardeşlik hukukunuzu geliştirin. Siz gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gençlik, Spor, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize tarihimizi sahip çıkma çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Gençlerimize tarihimizi sahip çıkma çağrısı - Son Dakika
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