Erdoğan'dan Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan'dan Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj

Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan\'dan Türk Günü Yürüyüşü\'ne video mesaj
16.05.2026 22:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan\'dan Türk Günü Yürüyüşü\'ne video mesaj
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 43. Türk Günü Yürüyüşü'ne gönderdiği video mesajda, etkinliğin Türk milletinin özgüvenini yansıttığını belirterek, Türk-Amerikan toplumunun her alanda daha etkin rol almasını temenni etti.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen 'Türk Günü Yürüyüşü'ne gönderdiği video mesajında, "Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay-yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen 'Türk Günü Yürüyüşü'ne bir video mesaj gönderdi.

'TÜRKİYE'NİN SESİ, VİCDANI VE TEMSİLCİSİ OLUYORSUNUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk-Amerikan toplumunun değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Amerika'nın dört bir yanından New York'a gelen siz kıymetli vatandaşlarımıza ve soydaşlarımıza, Türkiye'deki 86 milyon kardeşinizin selamlarını iletiyorum. Aziz kardeşlerim. Türk-Amerikan toplumu tarafından 43'üncüsü düzenlenen Türk Günü Yürüyüşü, Amerika'daki Türk varlığının en güzel etkinliğidir. Manhattan sokaklarını ay-yıldızlı bayrağımızla donatan bu yürüyüş, Türk milletinin vakarının ve özgüveninin yansımalarından biridir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 yılı aşkın süredir varlık gösteren Türk-Amerikan toplumu, bugün artık her alanda başarılarıyla temayüz eden, saygın ve etkili bir konuma ulaşmıştır.

Sizler girişimleriniz, akademik başarılarınız, sivil toplum çalışmalarınız ve ekonomik katkılarınızla Amerika'ya değer katarken Türkiye ile olan gönül bağınızı da sürdürüyor, Türkiye'nin sesi, vicdanı ve temsilcisi oluyorsunuz. Bu yönünüzle her birinizi Türkiye'nin Amerika'daki doğal temsilcileri olarak görüyor, çalışmalarınızı takdirle takip ediyoruz" diye konuştu.

'BİZLER, MESAFELERİN AYIRAMAYACAĞI KADAR GÜÇLÜ BİR BAĞA SAHİBİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş dünyasından akademiye, sivil toplumdan siyasete kadar her alanda güçlü bir şekilde var olmanızı özellikle önemsiyoruz. Sizlerden beklentimiz, bulunduğunuz her platformda daha etkin rol almanız, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer edinmenizdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'nin küresel vizyonunun en önemli taşıyıcılarından biridir. Sizlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi, hem Türk-Amerikan toplumunun daha güçlü bir konuma ulaşmasını hem de Türkiye'nin doğru şekilde temsil edilmesini sağlayacaktır. Unutmayalım ki bizler, mesafelerin ayıramayacağı kadar güçlü bir bağa sahibiz. Aynı kültürün, aynı tarihin, aynı köklü milletin ve medeniyetin mensuplarıyız. Bu bilinçle hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Bu düşüncelerle, 43'üncü Türk Günü Yürüyüşü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diplomasi, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj - Son Dakika

’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
Zonguldak’ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi Zonguldak'ta savrulan otomobil bankta oturan kardeşleri ezdi
Aston Villa Liverpool’u paramparça etti Aston Villa Liverpool'u paramparça etti
ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi ABD’de Trump’ın 7 metrelik altın heykeli golf sahasına dikildi
Sakarya’da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı Sakarya'da gökyüzünde görülen ışıklar merak uyandırdı
Galatasaray’da unutulmayacak şölen Herkes bu anları konuşuyor Galatasaray'da unutulmayacak şölen! Herkes bu anları konuşuyor
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu
Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı Ertoşi aşiretinin lideri İskender Ertuş aracından iner inmez deste deste para dağıttı
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor

23:45
Trump’tan “fırtına öncesi sessizlik“ paylaşımı
Trump’tan "fırtına öncesi sessizlik" paylaşımı
22:55
Cristiano Ronaldo’yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
Cristiano Ronaldo'yu Şampiyonlar Ligi finalinde bir Türk yıktı
22:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo’nun konserini takip etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü rapçi Sefo'nun konserini takip etti
22:39
Futbolseverlere müjde A Milli Takım’ın hazırlık maçları şifresiz kanalda
Futbolseverlere müjde! A Milli Takım'ın hazırlık maçları şifresiz kanalda
22:30
La Liga’da görülmemiş heyecan Tam 12 takımın küme düşme riski var
La Liga'da görülmemiş heyecan! Tam 12 takımın küme düşme riski var
22:30
Fransa’yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
Fransa'yı sarsan aşk dedikodusunda adı geçen İranlı oyuncunun sıradışı hikayesi dikkat çekti
22:23
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
Trump, Çin’den elleri tamamen boş dönmüş
22:15
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor’da
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da
22:00
’İlahi adalet’ hemen tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı
'İlahi adalet' hemen tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 01:54:11. #7.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Türk Günü Yürüyüşü'ne video mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.