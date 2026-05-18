Erdoğan\'dan Şampiyon Galatasaray\'a Kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kabul etti. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de yer aldı.