Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Anlaşmaya Onay - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Anlaşmaya Onay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki milletlerarası anlaşmayı onayladı. Onaylanan anlaşmalar arasında Avrupa Komisyonu ile IPARD III yardımı için yapılan değişiklikler ve Alman Kalkınma Bankası ile Temiz Enerji Projesi'ne dair finansman süresinin uzatılması yer alıyor. AB eş finansman oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürülürken, Türkiye ulusal eş finansman oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarıldı.

22.12.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan iki milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yer aldı.

"Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA III Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD III Yardımı 2021-2027 Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Ekli 25/10/2024 ve 12/11/2024 Tarihli Mektupların Onaylanması Hakkında Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karar kapsamında onaylanan mektuplarda AB eş finansman oranının yüzde 75'ten yüzde 50, Türkiye ulusal eş finansman oranının da yüzde 25'ten yüzde 50 olarak değiştirildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan "Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesine Dair 19/3/2018 Tarihli Finansman Anlaşması Hakkında Ayrı Anlaşmaya İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Alman Kalkınma Bankası (KfW) Arasında İmzalanan Ekli Tadilat Mektubunun Onaylanması Hakkında Karar" da Resmi Gazete'de yer aldı.

Karar çerçevesinde finansman anlaşmasını uygulama sürecinin uzatılmasına ilişkin mektup onaylandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Anlaşmaya Onay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
08:34 AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
07:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam’ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek
01:17 ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
10:12 Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 11:12:42. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İki Anlaşmaya Onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.