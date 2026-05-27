Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı Mesajı: Gazze’deki Kardeşlerimize Dayanışma

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından paylaşım yaparak tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rabbimizin manevi bir lütfu olan Kurban Bayramı'nın ülkemiz, aziz milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ediyorum. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsunö ifadelerini kullandı.

