Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında birçok ülke lideriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Erdoğan ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve eşinin, Lahey'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeği sonrasında bir araya geldi.

Görüşme, Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın gayretleriyle İsrail- İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini belirterek, Gazze'deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya- Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemine vurgu yaptı.

İki lider, NATO'nun önde gelen müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkati çekti.

İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinde ise Türkiye ile İngiltere ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini aktaran Erdoğan, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkese uymalarını temenni etti.

Bu gerilimin Gazze'de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Filistin'deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayarak, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kendi güvenliklerini de tehlikeye atacağını, sosyal ve ekonomik refah artışının Suriye'ye mültecilerin geniş çaplı geri dönüşlerini sağlayacağını ifade etti.

Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde, Türkiye ile Almanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Almanya ile yakın işbirliği halinde olduğunu, yeni dönemde de ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerine inandığını aktararak, iki dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ve Almanya'nın ticaret, savunma, yatırım ve enerji alanlarında büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ilerletmekte kararlı olduğunu, benzer bir yaklaşımın Avrupa Birliği tarafından da beklendiğini vurguladı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sona ermesi için gayretlerini sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, İsrail ile İran arasında sağlanan sükunetin kalıcı olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Gazze'de insani krizin derinleştiğini, buna bir çözüm bulunması gerektiğini, Suriye'de mültecilerin vatanlarına dönüşleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının şart olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde ise Türkiye ile Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükunete dönüşmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Gazze'de ise insani krizin artarak sürdüğünü, bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağına işaret ederek, Türkiye-AB ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağının altını çizdi.

Suriye'nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini anımsatan Erdoğan, İsrail'in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu dile getirdi.

Hollanda Başbakanı Schoof ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile de bir araya geldi.

Türkiye ile Hollanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Hollanda ile çok iyi düzeyde olan ilişkilerini iş birliği potansiyellerini değerlendirerek daha da geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti.

Erdoğan, Schoof'u NATO Zirvesi'ndeki başarılı ev sahipliği ve zirve organizasyonunu nedeniyle tebrik etti.

Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile yaptı görüşmede ise Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye ve Romanya ilişkilerinin ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda ilerletilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

İki ülke arasında terörle mücadele konusunda işbirliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Karadeniz'in güvenliği için de birlikte çalışmayı sürdürebileceklerini ifade etti.