Türk Kızılay'ın 157. Kuruluş Yılı - Son Dakika
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Türk Kızılay'ın 157. Kuruluş Yılı

11.06.2025 09:39
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 157. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Türk Kızılay'ın tarihi ve hizmetleriyle gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Kızılay'ın, yoksulluk ve yokluk dönemlerinde milletin bağımsızlığının temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Kızılay'ın uluslararası yardım ve sosyal hizmetlerdeki rolünü öne çıkararak, tüm gönüllü ve çalışanlara teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, "Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılay'ın 157'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, milletin medarıiftiharı Türk Kızılay'ın bundan tam 157 yıl önce 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti' adıyla kurulduğunu belirterek, "Yoklukların ve yoksullukların olduğu bir dönemde Kızılay, milletimizin canıyla, kanıyla, dişi ve tırnağıyla inşa ettiği istiklal ve istikbal yolunun kilit taşlarından biri olmuştur. Türk Kızılay, geniş bir yelpazede çok kıymetli çalışmalar yürüten bir müessese haline gelmiştir. Bugün Türk Kızılay, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, gençlikle ilgili çalışmalar, sosyal projeler ve eğitim faaliyetleri ile toplumumuzun her kesimine ulaşmaktadır. Özverili çalışmalarıyla gönüllüler, Kızılay'ın misyonunu gerçekleştirmekte ve tüm dünyadaki insanlara umut olmaktadır. Türk Kızılay, gerek tarihi gerekse hizmetleriyle kıvanç kaynağımız olan köklü bir iyilik ordusudur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI'

Erdoğan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye'nin yüz akı Türk Kızılay, sadece sınırlarımız içinde değil, tüm kriz bölgelerinde de faaliyet göstermektedir. Filistin'de, Suriye'de, Somali'de, Afganistan'da, Bosna'da, Irak'ta ve daha pek çok yerde savaştan etkilenen insanların imdadına yetişmektedir. Ülkemizin desteğine ihtiyaç duyulan her yerde; salgınlarda, doğal afetlerde, mahrumiyet bölgelerinde en önde koşmaktadır. Mültecilerin, yoksulların, gariplerin ve mağdurların hayatlarına dokunmaktadır. Ne zaman gözler Hilal-i Ahmer'i arasa, Türk Kızılay tüm imkanlarıyla onlara umut ışığı olmuştur. Çalışanından gönüllüsüne, bağışçısından hayırseverine, bu hilali ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafında gururla dalgalandıran tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimizin bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye devam edeceği inancıyla, Türk Kızılay'ının kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini ve çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Kızılay'ın 157. Kuruluş Yılı - Son Dakika

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