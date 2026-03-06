Erdoğan, Devlet Çocuklarıyla İftar Yaptı - Son Dakika
Erdoğan, Devlet Çocuklarıyla İftar Yaptı

Erdoğan, Devlet Çocuklarıyla İftar Yaptı
06.03.2026 22:09
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet himayesindeki çocuklarla iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki programda çocuklarla sohbet ederek onlarla yakından ilgilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katıldığı programda çocuklar, iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

İftarın ardından bir çocuk yemek duası okudu.

Yaşları 7 ila 12 arasında değişen 23 çocuk, program vesilesiyle kendilerine özel hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununu izledi. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi.

Çocuklar, geçen hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü de kutladı.

Bir kız çocuğu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve Gazze'de yaşanan drama dikkati çekmek için yazdığı şiiri okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiiri okuyan çocuğu, "Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel." diyerek tebrik etti.

"Kabe'de Hacılar" isimli ilahiyi seslendiren çocuklara Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maşallah." diyerek karşılık verdi."

Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların Togg'la ilgili sorularını yanıtlarken, Emine Erdoğan da sohbeti sırasında çocukların merak ettiği sorulara cevap verdi.

Bir çocuğun "Sıfır Atık" konusundaki sorusu üzerine Emine Erdoğan, "Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi, dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruz." diye konuştu.

Emine Erdoğan, yapılan araştırmalarda balıklarda bile plastiğe rastlandığının ortaya çıktığını aktararak, "Plastiklerden korunacağız. Bu sayede daha da doğal yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de elde edilen başarılardan olan ilk yerli otomobil Togg, savunma sanayisinde geliştirilen ilk yerli ve milli insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve başarıyla sürdürülen Sıfır Atık Projesi'ne dair bir resim tablosunu Emine Erdoğan'a hediye eden çocuklar, "İlimde ve bilimde ortaya konulan bu başarılara, devletimizin yetiştirdiği çocuklar olarak bizlerin de katkı sağlayacağını, bu uğurda azimle çalıştığımızı ifade etmek istiyoruz." görüşlerini paylaştı.

Çocuklar, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve eşi Emine Erdoğan'a, "Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz." ifadelerinin yer aldığı şükran bildiren mektuplarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda çocuklara giysi ve kırtasiye malzemelerinden oluşan paketleri hediye olarak verdi.

Kaynak: AA

