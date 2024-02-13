Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekanın GSYİH\'ya katkısını yüzde 5\'e çıkarmayı hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanırken, beraberinde getirdiği riskleri de başarıyla yönetmenin çabası içindeyiz. Yapay zekanın gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e, bu alandaki istihdamı ise 50 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, mevcut tehditler karşısında etkin küresel yönetişim, etkin işbirliği ve dayanışmanın dünyanın geleceği bakımından belirleyici olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesinin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirten Erdoğan, bu hedefleri ulusal kalkınma plan, strateji ve vizyonlarının ana unsurlarından biri olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

"Bununla yetinmiyor, hedeflere ulaşmak için uluslararası çabalarda en ön saflarda yer alıyoruz." diyen Erdoğan, "Ancak bu konuda da uluslararası toplum ne yazık ki başarılı bir sınav veremiyor. 2030 itibarıyla sıfır açlığa ulaşma hedefinden giderek uzaklaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, mesuliyetlerini yerine getirdi"

Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir kalkınma için yeşil dönüşümün gerekliliğinin gün geçtikçe daha net görüldüğünü dile getiren Erdoğan, "ortak yuva" olan dünyayı çevre felaketlerinden, atık krizinden korumanın da herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP28 Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne bu bilinçle katkı verdiklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye olarak belirledikleri "2053 itibarıyla net sıfır emisyon" hedefi ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılarak yürütülen Sıfır Atık projesiyle bu alandaki mesuliyetlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Erdoğan, 2026'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği için açıkladıkları adaylık konusunda da katılımcılardan destek istedi.

"Adımlarımızı 'Dijital Türkiye' vizyonu temelinde atmaktayız"

Yapay zeka gibi çığır açan teknolojilerin çalışma hayatından ekonomiye, bilgiye erişimden uluslararası siyasete her alanı dönüştürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanırken beraberinde getirdiği riskleri de başarıyla yönetmenin çabası içindeyiz. Adımlarımızı 'Dijital Türkiye' vizyonu temelinde atmaktayız. Teknoparkları yaygınlaştırarak, üniversite sanayi işbirliğini destekleyerek, AR-GE çalışmalarını, bilimsel faaliyetleri, genç girişimcileri teşvik ederek ülkemizde güçlü bir yenilikçilik ekosistemi kurduk. Yenilikçiliğin mimarı ve taşıyıcısı olan TEKNOFEST gençliğinin yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Elektronik devlet kapısıyla 65 milyona yakın kullanıcının 8 bine yakın kamu hizmetine ulaşmasını sağlıyoruz. Oluşturmakta olduğumuz Türkiye dijital devlet stratejisiyle de devletin dijitalleşmesi için ana yol haritasını belirlemiş olacağız. Yapay zekanın gayrisafi yurt içi hasılaya katkısını yüzde 5'e bu alandaki istihdamı ise 50 bin kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri dahil körfez ülkelerinin dijital dönüşüm, teknoloji ve yenilikçilik alanlarında gerçekleştirdikleri hamleleri de takip ediyoruz. Bu alanlarda işbirliği ve ortaklıklarımızı geliştirmemizde fayda görüyoruz."

Türkiye'nin uluslararası barışın teorisine ve pratiğine katkısını pekiştirmek misyonuyla hayata geçirdiği Antalya Diplomasi Forumunun 3'üncüsünün 1-3 Mart'ta düzenleneceğini hatırlatan Erdoğan, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak temasıyla gerçekleştireceğimiz forum vesilesiyle sizleri turizmimizin başkenti Antalya'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyacağız." dedi.

Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nin başarıyla icra edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuşma yapacağı salona gelişinde BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum eşlik etti.

Erdoğan, konuşmasının ardından düzenlenen GovTech ödül törenine katıldı.

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