Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti

Emekliye yapılan zam konusunda da ters düştüler

Adalet Bakanı 27 bin 300 liralık cezayla ilgili ilk kez konuştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, sırasıyla Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin Hamil'i kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.