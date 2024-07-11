Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile NATO Zirvesi'nde görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
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11.07.2024 21:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile NATO Zirvesi'nde görüştü - Son Dakika
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