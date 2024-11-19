Güncel

5 bin liralık banknot sesleri yükseliyor

Rize Çayeli\'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Amrabat ve En-Nesyri boş geçmedi, takım yağmur gibi gol attı

San Marino\'dan inanılmaz bir galibiyet

Çok şiddetli geliyor! Cebinizi bile etkileyebilir

Teğmenler, 7 kez başvuruda bulundu

Belediye işçilerinin grev kararı bir dakika sürdü

Netanyahu\'yu ateşkes de durduramadı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından aile fotoğrafına katıldı

RIO DE JANEIRO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından çekilen aile fotoğrafına katılarak, ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından çekilen aile fotoğrafına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile ayaküstü sohbet etti.