Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı"nda konuştu Açıklaması

17.03.2026 21:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Gazeteci ve Yazarlarla İftar Programı"na katıldı.

Yurt içi ve yurt dışında büyük bir gayret ve özveriyle kimi zaman canlarını tehlikeye atarak görevlerini ifa eden tüm basın emekçilerine şahsı ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, yalnızca haberin değil, doğru ve güvenilir bilginin de peşinde koşan basın mensuplarının Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

Geleneksel medya ve dijital mecralarda çalışan tüm gazetecilerin, tüm yazarların gelecek Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Haberleri, yazıları ve ilkeli duruşlarıyla basınımıza önemli değerler katan fakat ne yazık ki bugün aramızda olmayan meslek büyüklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sabah vefat eden Sabah Gazetesi'nin kıdemli muhabiri ve fotoğraf editörü Murat Keklikçi'nin yanı sıra haberleri, yazıları ve ilkeli duruşlarıyla basınımıza önemli değerler katan fakat ne yazık ki aramızdan olmayan gazetecilere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerinde zor bir görevi icra ederken can veren tüm medya mensuplarını şükranla yad ediyorum. Bilhassa İsrail'in Gazze'deki soykırımını dünyaya duyurmaya çalışırken şehit düşen 275 kahraman gazeteciyi kemal-i hürmetle anıyorum. İftarımıza iştirak eden siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor, bu güzel buluşma için İletişim Başkanlığımıza tebriklerimi iletiyor, buluşmamızın basın camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

"Çağın entelektüel izlerini geleceğe taşımak da büyük bir sorumluluk gerektirir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci ve yazarların toplumun bir anlamda hafızasını teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günün sıcak gelişmelerini kayda geçirmek de yaşadığımız çağın entelektüel izlerini geleceğe taşımak da büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu mesuliyet bazen bir haber cümlesinde, bazen bir manşette, bazen bir köşe yazısında, kimi zaman da uzun yıllar okunacak bir kitapta kendisini gösterir. Artık uğurlamak üzere olduğumuz ramazan ayı insanın hem kendisiyle hem toplumla olan ilişkilerini yeniden düşünmesine, değerlendirmesine, kendisini sorgulamasına zemin hazırlayan müstesna bir zaman dilimidir. Özellikle gazetecilik ve yazarlık gibi hakikatin peşinde olan meslek mensupları için bu mübarek günler ayrı bir mana ve ehemmiyet arz eder. Sizler kaleminizle, sözünüzle, emeğinizle bu toplumun düşünce iklimine çok çok önemli katkılar yapıyorsunuz. Gerektiğinde eleştirerek, gerektiğinde sorgulayarak, gerektiğinde ise takdir ve teşvik ederek hayati bir kamu hizmetini yerine getiriyorsunuz. Tüm bunların yanında çağımızın baş belasına dönüşen dezenformasyonla da mücadele ediyor, haberin kaynağına iniyor, en objektif, en güvenilir bilgiyi milletimize aktarmak için hassasiyetle hareket ediyorsunuz."

"Enformasyon akışının tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bir dönemi yaşıyoruz"

Basın mensuplarının kimi zaman savaş ve sıcak çatışmaların göbeğinde, kimi zaman kriz ve afet bölgelerinde, kimi zaman da en zorlu arazi ve iklim koşullarında toplumun doğru ve teyit edilmiş haberlere erişebilmesi adına canını ortaya koyduğunu vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir bilgi akışıyla mümkündür. Hakikat ile söylenti, gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bir medya düzeninde gazetecilik, toplum için adeta pusula işlevi görür. Hakikatin izini süren basın emekçilerimizin taşıdığı yük bu anlamda son derece mühim ve kritiktir. Sizler çok daha yakından tecrübe ediyorsunuz. Bilgi üretimi ve enformasyon akışının tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bir dönemi yaşıyoruz. Ancak bu hız aynı zamanda yanlış, taraflı, zararlı yapay ve maksatlı içeriklerin de yayılmasını kolaylaştırıyor, teyit mekanizmasının sağlıklı işlemesinin önüne geçebiliyor. Bizde sıkça tekrarlanan meşhur bir söz vardır; 'Doğru ayakkabılarını giyene kadar yalan dünyayı üç kez dolaşır'. Ne yazık ki bugün 'hakikat ötesi çağ' adı verilen tam da böyle bir dönemin içindeyiz. Bu sorun sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın yüzleştiği, çözüm aradığı bir tehdit haline dönüşmüş durumda."

"Karalama kampanyalarını sizlerin de desteğiyle engelleyeceğimize inanıyorum"

İletişim Başkanlığı ve devletin diğer kurumlarıyla birlikte dezenformasyonla en etkin şekilde mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini ifade eden Erdoğan, bu mücadelenin başarıyla yürütülmesi noktasında gazetecilere de önemli görevler düştüğünü bildirdi.

Erdoğan, "Buraya Nizamülmülk'e atfedilen bir sözü siz kalem ve fikir erbabımıza bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum; 'Bir mızrağı yahut oku belli bir mesafeye kadar atabilirsiniz. Bunların etkisi sınırlıdır. Oysa bir kelimenin, bir yazının, bir düşüncenin nereye varacağının sınırı belirsizdir.' Değerli dostlarım, mesele bizim için işte bu kadar açık ve nettir. Seçtiğiniz kelimelerle, yazdığınız yazılarla, milletimize verdiğiniz doğru bilgilerle bu tehditlerin önüne geçmeniz son derece mühimdir. Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, algı mühendisliklerini Türkiye'nin imaj ve itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin de güçlü desteğiyle daha kolay ve hızlı engelleyeceğimize inanıyorum. Şunun da altını çizmek istiyorum. Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde, medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha aktif ve etkili olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Lübnan’da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi Lübnan'da İsrail saldırıları nedeniyle 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı
Evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti Evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak hayatını kaybetti
5 ülkeden İsrail’e “Lübnan’a kara harekatına son ver“ çağrısı 5 ülkeden İsrail'e "Lübnan'a kara harekatına son ver" çağrısı
İran’dan ABD’ye Hark Adası uyarısı: “Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz“ İran'dan ABD'ye Hark Adası uyarısı: "Saldırının kaynağı olan ülkenin tesislerini küle çeviririz"
İran’dan ABD’nin Orta Doğu’dak en büyük üssüne füze saldırısı İran'dan ABD'nin Orta Doğu'dak en büyük üssüne füze saldırısı

21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
20:03
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
19:01
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru
18:59
Tarihte eşi benzeri yok Tüm maçlar 2,5 alt bitti
Tarihte eşi benzeri yok! Tüm maçlar 2,5 alt bitti
18:44
Trump: İran’da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
Trump: İran'da NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok
17:59
Paket paket tavuklar çöpe gitti
Paket paket tavuklar çöpe gitti
17:10
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis’e sundu
Yunanistan, İsrail yapımı silahları da içeren silahlanma programını Meclis'e sundu
