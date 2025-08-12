Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Gürcistan'ın komşu olmalarının ötesinde derin tarihi, kültürel ve beşeri bağlarla birbirine bağlı iki stratejik ortak olduğunu belirten Erdoğan, "Doğu ile batıyı birbirine bağlayan Orta Koridorun bel kemiğini oluşturan Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Projesine ev sahipliği yapıyor, stratejik önemdeki petrol ve doğalgaz hatlarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın 14 Kasım 1944'teki sürgünle tarihi topraklarından koparılan Ahıska Türkleri'nin de anavatanı olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bu beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi bir kez daha teyit ettik. Bilhassa ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Karşılıklı yatırımların teşviki noktasında kararlıyız. Gürcistan'ın sağladığı elverişli ortamın katkısıyla 2 bini aşkın şirketimiz ülkede faaliyet gösteriyor. Doğrudan Türk yatırımları ise 2,5 milyar dolara yaklaşıyor. Türk müteahhitlik firmaları ise üstlendikleri 5,5 milyar dolar değerinde 300 projeye ek olarak Gürcistan'ın altyapı projelerine yoğun ilgi gösteriyor."

Kavelashvili ile ulaştırma ve lojistik alanlarında yürütülen ortak projeleri de değerlendirdiklerini aktaran Erdoğan, "Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir. Ciddi potansiyel arz eden savunma sanayi ve askeri alanda işbirliği konusu da gündemimizin başlıca konuları arasındaydı." diye konuştu.

"Bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz"

Görüşmede bölgede ve uluslararası arenada olan bütün gelişmelere dair fikir teatisinde bulunduklarını dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti:

"Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan sarsılmaz desteğimizi bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Özellikle dış politika ve güvenlik alanlarında Azerbaycan ve Gürcistan ile tesis ettiğimiz üçlü formattaki mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barış ve işbirliğine katkı sunuyoruz. Müteakip Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısını yakın dönemde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Meclislerimiz açıldıktan sonra da Üçlü Parlamento Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirmeyi öngörüyoruz."

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile Karadeniz'in güvenliği, Kafkasya'daki barış süreçleri, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insanlık felaketini de ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz. Bugünkü görüşmelerimizde ortaya koyduğumuz bu vizyon yalnızca bugünü değil bölgemizdeki geleceği de inşa etme kararlılığımızı gösteriyor." dedi.

"Stratejik ortaklık halklarımızın iradesiyle daha da güçlenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendileri için büyük ehemmiyet arz eden Ahıska Türkleri'nin anavatanlarına güvenli ve onurlu dönüş sürecine dair beklentilerini Kavelashvili'ye ilettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu sürecin sağlıklı bir surette ilerlemesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Türkiye ve Gürcistan arasındaki stratejik ortaklığın halklarımızın iradesiyle daha da güçleneceğine yürekten inandığımı belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Kavelashvili ve kıymetli heyetine teşekkür ediyor, dost Gürcistan halkına en samimi selamlarımı iletiyorum. 2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında milli takımlarımız arasında 4 Eylül'de Tiflis'te oynanacak olan maçın halklarımız arasındaki dostane ilişkileri daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."