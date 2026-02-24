Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması

24.02.2026 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ay yıldızlı al bayrağın gökte gururla dalgalanması için devletin bekası, milletin yarınları, vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, vatan için bedel ödeyen tüm gazilere şükranlarını sundu.

Erdoğan, savunma sanayinde gecesini gündüzüne katarak bugünlere gelmelerini sağlayan tüm mühendisleri, teknisyenleri, yazılımcıları, akademisyenleri ve sahada kahramanca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını da gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Çalışmaları etkin bir koordinasyon içinde yürüten Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektördeki 3 bin 500'ü aşkın firmayı da başarılarından ötürü yürekten kutlayan Erdoğan, "Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Sizlerin bu emeğini, bu gayretini daha güçlü bir geleceğin daha müreffeh yarınların teminatı eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

"Operasyon altyapımızı büyütüyoruz"

Bugün Türkiye'nin mühendislik aklına, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerine, yerli ve milli teknoloji ile şekillenen istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sancar silahlı insansız deniz aracını hizmete alacak, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temellerini atacak, KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi'nin de açılışını yapacağız. Envanterimize katacağımız Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi arttırıyoruz. Simülatör, üretim ve entegrasyon tesisiyle eğitim, hazırlık ve sürdürülebilir operasyon altyapımızı büyütüyor, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak. KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik teknoloji omurgasını inşallah daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu gurur verici sistem, tesis ve platformları bizlere kazandıran HAVELSAN'ımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum Türkiye'nin hem gök vatanda hem de mavi vatandaki savunma gücünü, kapasitesini, caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak bu eserlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caydırıcılığın yalnızca sahip oldukları sistem ve platformların sayısıyla ölçülemeyeceğini dile getirirken, günümüzde caydırıcılığın belirleyici faktörlerinin, platformlara akıl veren yazılım, güvenli veri akışı, kesintisiz haberleşme ve siber dayanıklılık olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"

"Bugün hizmete alacağımız, açılışını gerçekleştireceğimiz ve temellerini atacağımız bu yatırımlar savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini ve tesirini artıracak stratejik hamlelerin devamıdır. Bu tesis ve platformlarla birlikte mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak, test ve doğrulama disiplinimiz güçlenecek, eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecek. Deniz ve hava unsurlarımızın yazılım temelli yetenekleri inşallah daha da yukarılara taşınacak. Şu hakikati en iyi sizler biliyorsunuz, güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Güçlü bir savunma mimarisi, denizin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Biz hamdolsun, özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye dost ve müttefik bildiklerimizin önümüze çıkardığı engellere rağmen sabırla ulaştık, azimle ulaştık. Her hamlemizi en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlayarak ulaştık. Bir zamanlar yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik."

Erdoğan, mühendislerin, teknisyenlerin, firmaların, tersanelerin havada, karada ve denizde tarihi bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. Artık yalnızca kendi ordusunun değil talep edilmesi halinde dost, kardeş ve müttefiklerinin de güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var. Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Havelsan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Savaş alameti gibi hamle ABD, Lübnan’daki personellerini tahliye etti Savaş alameti gibi hamle! ABD, Lübnan'daki personellerini tahliye etti
ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, İsrail havalimanında
Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı Fenomenler soruşturmasında tutuklu sanık kalmadı
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Dursun Özbek, ’’4 aydır görev yapmıyor’’ demişti O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı
Zelenskiy’ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok Zelenskiy'ye komşusundan ağır darbe: Petrol yoksa elektrik de yok
Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti Serdar Ortaç, içinde ukde kalan hayalini ilk kez itiraf etti
Galatasaray’dan TFF’ye yabancı hakem talebi Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi

17:45
Mesut Özil, ’’Ronaldo mu Messi mi’’ sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
Mesut Özil, ''Ronaldo mu Messi mi'' sorusuna verdiği cevapla alkış topladı
17:41
Beyaz Saray’dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır
16:51
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:06
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren’i bekliyor
Leylek köyünde büyük sevinç: Eşi geldi, herkes Yaren'i bekliyor
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
15:46
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Robot süpürgenin ayarlarıyla oynarken yanlışlıkla 24 ülkeden 7 bin kamerayı ele geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 18:21:19. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.