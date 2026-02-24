Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." dedi.

Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ay yıldızlı al bayrağın gökte gururla dalgalanması için devletin bekası, milletin yarınları, vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi, vatan için bedel ödeyen tüm gazilere şükranlarını sundu.

Erdoğan, savunma sanayinde gecesini gündüzüne katarak bugünlere gelmelerini sağlayan tüm mühendisleri, teknisyenleri, yazılımcıları, akademisyenleri ve sahada kahramanca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarını da gönülden tebrik ettiğini belirtti.

Çalışmaları etkin bir koordinasyon içinde yürüten Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektördeki 3 bin 500'ü aşkın firmayı da başarılarından ötürü yürekten kutlayan Erdoğan, "Rabb'im ayağınıza taş değdirmesin. Sizlerin bu emeğini, bu gayretini daha güçlü bir geleceğin daha müreffeh yarınların teminatı eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

"Operasyon altyapımızı büyütüyoruz"

Bugün Türkiye'nin mühendislik aklına, savunma alanındaki imkan ve kabiliyetlerine, yerli ve milli teknoloji ile şekillenen istikbal yürüyüşüne bir kez daha şahitlik edeceklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sancar silahlı insansız deniz aracını hizmete alacak, simülatör üretim ve entegrasyon tesisinin temellerini atacak, KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi'nin de açılışını yapacağız. Envanterimize katacağımız Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi arttırıyoruz. Simülatör, üretim ve entegrasyon tesisiyle eğitim, hazırlık ve sürdürülebilir operasyon altyapımızı büyütüyor, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak. KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik teknoloji omurgasını inşallah daha da sağlamlaştırıyoruz. Bu gurur verici sistem, tesis ve platformları bizlere kazandıran HAVELSAN'ımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum Türkiye'nin hem gök vatanda hem de mavi vatandaki savunma gücünü, kapasitesini, caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak bu eserlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"Mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caydırıcılığın yalnızca sahip oldukları sistem ve platformların sayısıyla ölçülemeyeceğini dile getirirken, günümüzde caydırıcılığın belirleyici faktörlerinin, platformlara akıl veren yazılım, güvenli veri akışı, kesintisiz haberleşme ve siber dayanıklılık olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:"

"Bugün hizmete alacağımız, açılışını gerçekleştireceğimiz ve temellerini atacağımız bu yatırımlar savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini ve tesirini artıracak stratejik hamlelerin devamıdır. Bu tesis ve platformlarla birlikte mühendislik süreçlerimiz daha da hızlanacak, test ve doğrulama disiplinimiz güçlenecek, eğitim ve simülasyon kabiliyetlerimiz genişleyecek. Deniz ve hava unsurlarımızın yazılım temelli yetenekleri inşallah daha da yukarılara taşınacak. Şu hakikati en iyi sizler biliyorsunuz, güvenlik ve savunma asla tek boyutlu değildir. Güçlü bir savunma mimarisi, denizin derinliklerinden uzaya, karadan siber güvenliğe kadar her alanı kapsamak mecburiyetindedir. Biz hamdolsun, özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik. Bu seviyeye dost ve müttefik bildiklerimizin önümüze çıkardığı engellere rağmen sabırla ulaştık, azimle ulaştık. Her hamlemizi en ince ayrıntısına kadar titizlikle planlayarak ulaştık. Bir zamanlar yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık seviyesini yüzde 20'ye indirdik."

Erdoğan, mühendislerin, teknisyenlerin, firmaların, tersanelerin havada, karada ve denizde tarihi bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var. Artık yalnızca kendi ordusunun değil talep edilmesi halinde dost, kardeş ve müttefiklerinin de güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir Türkiye var. Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var." dedi.

(Sürecek)