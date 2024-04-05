Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti iş dünyasını heyecanlandırıyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti iş dünyasını heyecanlandırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Irak ziyareti iş dünyasını heyecanlandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin siyasi, diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi ve yeni projelere kapı açması beklenirken iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı.

05.04.2024 11:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin siyasi, diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi ve yeni projelere kapı açması beklenirken iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmaya hazırlandığı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Irak'ın, Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında yer aldığını belirten Acar, geçen yıl bu ülkeyle dış ticaret hacminin 20 milyar doların üstüne çıktığını söyledi. Acar, müteahhitlik başta olmak üzere diğer yatırımlar konusunda da komşu ülkenin büyük potansiyel barındırdığını bildirdi.

Irak'ın yeniden yapılanan bir ülke olması nedeniyle farklı alan ve sektörlerde ihtiyaçları bulunduğunu dile getiren Halit Acar, "Türkiye hem kadim komşuluk ilişkileri hem de her alanda kaliteli ve hızlı çözüm alternatifleriyle Irak için güvenilir bir ticari partner konumunda. Dolayısıyla şu anki ticaret ve yatırım hacmimiz buzdağının sadece görünen yüzü. DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi olarak, ilerleyen zamanlarda var olan potansiyeli gün yüzüne çıkartıp iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız." dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti yeni imkanlar sunacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Acar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın stratejik gündemleri olacağı aşikar. İki dost ve komşu ülke arasında imzalanması muhtemel her ticari anlaşma Türk iş insanlarına yeni imkanlar sunması açısından sevindirici olacaktır. Bugün itibarıyla Türkiye'nin Irak'a sunamayacağı hiçbir katma değer söz konusu değildir. Turizm, tarım, teknoloji veya müteahhitlik, Türk iş insanları Irak'ın her ihtiyacını karşılama konusunda yüksek motivasyona ve yeterliliğe sahiptir. Bu ziyarette pek çok kritik mutabakat zaptının imzalanacağını düşünüyorum. Bu yeni açılımlar sayesinde iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin daha da iyi bir noktaya taşınacağından şüphem yok. Hazırlık ve önceliklerimiz söz konusu değil, zaten hazırız ve Irak'a her alanda ve sektörde hizmet sunmak için istekliyiz."

"Kalkınma Yolu, uluslararası ticarete hizmet edecek"

Halit Acar, Basra'dan Türkiye'ye uzanacak kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik planlanan "Kalkınma Yolu Projesi"nin öncelikle iki ülkeyi birbirine bağlamayı hedeflediğini, Irak içindeki lojistiği de olumlu etkileyeceğini anlattı.

Kalkınma Yolu'nun Basra'dan başlamasının önemli bir nedeninin de Fav Limanı olduğuna işaret eden Acar, "Fav Limanı ülkenin ihtiyaçlarından fazlasına hitap edecek şekilde planlandı. Bu açıdan bakıldığında Kalkınma Yolu, başta bölgesel, devamında ise uluslararası ticarete hizmet edecek nitelikte." diye konuştu.

Acar, Türkiye-Irak ticaretinde lojistiğin önemine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Kalkınma Yolu Projesi, demir yolu taşımacılığı opsiyonunu da barındıran bir yapıya sahip. İki ülke arasındaki mal taşımacılığı daha ucuz, daha hızlı hale gelecek. Bu kapsamda iki ülke arasındaki ticaretin artmasını beklemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra bölgede yer alan Yeni İpek Yolu Projesi'nin de bir parçası haline gelecek Kalkınma Yolu, Orta Kuşak'ın canlanmasında önemli bir rol oynayacak. Proje yalnızca Irak'ı değil, Orta Asya'yı da Avrupa'ya bağlayacak."

Fav Limanı'nın açılmasıyla özellikle Körfez ülkelerinin Avrupa'ya ticaretinde Türkiye'nin geçiş noktası olacağını belirten Acar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgede istikrar, kalkınma ve güvenlik bir üst seviyeye taşınırken inşa edilecek otoyol ve demir yolunda Türk firmaları kritik roller üstlenecek." dedi.

Ovaköy Sınır Kapısı gündeme gelebilir

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasının da görüşmelerde gündeme gelmesini beklediklerini bildirdi.

İki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin olumlu yönde seyretmesinin Türk iş insanları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Acar, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin ihracat vizyonu çerçevesinde DEİK olarak yılmadan çalışıyoruz. Önemli ihracat ve yatırım pazarlarımızdan olan Irak, bu vizyonu ortaya koyduğumuz somut örneklerden biri. Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı olarak hem Yürütme Kurulu hem de Konsey üyelerimize bu konudaki cansiperane çalışmalarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Irak'a müteahhitlik, mühendislik, her türlü yatırım, mal ve hizmet tedariki konularında sınırsız desteği, en üst düzey profesyonellikte sunmaya hazırız. Türkiye için bu denli önemli bir pazara seslenecek her türlü enstrümana sahibiz ve karşılıklı çalışmaya sonuna kadar açığız."

"Teröre karşı ortak harekat ilişkileri olumlu etkiler"

Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde gündeme gelmesi beklenen terör örgütüne yönelik ortak operasyon adımını da değerlendirdi.

Toplumların barış içinde yaşamasının ve ülkelerin refahının önündeki en büyük engelin terör olduğunu vurgulayan Acar, "Türkiye ve Irak iki kadim komşu ülke. Teröre karşı birlikte hareket etmeleri elbette ilişkileri son derece olumlu etkiler. Terörle etkin mücadele sadece Irak ile olan ilişkilerimizde değil, tüm Orta Doğu coğrafyası için kazanımlar anlamına gelir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ulaşım, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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