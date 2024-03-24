Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek İstanbul mitingi için vatandaşlar alana gelmeye başladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek İstanbul mitingi için vatandaşlar alana gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın katılımıyla gerçekleştirilecek İstanbul mitingi için vatandaşlar alana gelmeye başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 'Yeniden Büyük İstanbul Mitingi' için vatandaşlar alana gelmeye başladı. Miting alanında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için çeşitli düzenlemeler yapıldı. Mitinge metro ve otobüslerde ek seferler konuldu.

24.03.2024 13:46
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" için vatandaşlar alana gelmeye başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen miting alanının çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Alanda çok sayıda sağlık ekibi görevlendirilirken ambulanslar hazır bekletiliyor.

Vatandaşların girişi için 15 ayrı arama noktası bulunan alanda, toplam 15 ayrı noktada otopark oluşturuldu.

Katılımcıların rahatlıkla mitingi takip edebilmesi için 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

Vatandaşların ihtiyaçları için 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kurulan alana 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi getirildi. Basın ve medya kuruluşları için 8 metre yüksekliğinde ve 6 bin metrekare alanı kapsayacak şekilde platform kurulurken engelliler için de özel bölüm oluşturuldu.

Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnenin arkasındaki dijital ekranda "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazılı olduğu görüldü.

Vatandaşlar alana gelmeye başladı

Katılımcılar saat 10.30 itibarıyla arama noktasında yapılan kontrollerin ardından alana giriş yapmaya başladı.

Mitinge gelen bazı vatandaşların kafasında "Recep Tayyip Erdoğan" yazılı bandana olduğu, Türk ve AK Parti bayraklarını taşıdığı görüldü.

Mitinge yaşlı ve çocuklar da ilgi gösterirken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, alınan önlemlerle ilgili alanda incelemeler yaptı.

Katılımcıların miting alanına gelişi devam ederken, bazılarının toplu taşıma, bazılarının ise kendi araçlarıyla gelmeyi tercih ettiği gözlendi.

Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Miting dolayısıyla, saat 07.00'den itibaren Yeni Havalimanı Caddesi'nin sahil istikameti, İstanbul Fuar Merkezi ile Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşağı Alt Geçidi VİP ayrımları, C kapısından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü, Atatürk Havalimanı B Kapısı girişi, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatıldı.

Kapatılan yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılıyor.

Öte yandan, İBB tarafından miting için metro ve otobüslere ek seferler konuldu.

Bu kapsamda, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı" ile "M3 Bakırköy- Kayaşehir Metro" ve "M9 Ataköy-Olimpiyat Metro" hatlarının saat 11.00'den itibaren tam kapasiteyle çalıştığı bildirildi.

Kaynak: AA

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