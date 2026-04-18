Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ile görüşmesine ilişkin açıklama

18.04.2026 16:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar ile görüşmesinde, Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, İsrail'e silah ambargosu uygulamasının ve BM'de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin takdirle karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Musar ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki lider görüşmede, Türkiye-Slovenya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Slovenya ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlendiğini, özellikle ticaret, ekonomi ve altyapı alanlarında işbirliğini artırmak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik hedefini stratejik önemde gördüğünü, AB'den cesaretli ve vizyoner yaklaşım beklediğini ifade etti.

Yakın coğrafyadaki istikrarsızlık ve savaş ortamında, NATO müttefikleri olarak savunma sanayi alanında işbirliğini artırmanın önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, NATO'nun Ankara Zirvesi'nde bu konuda yeni kararlar alınmasını beklediklerini, Slovenyalı yetkililerin 5 Mayıs'tan itibaren İstanbul'da yapılacak SAHA Savunma Fuarı'na katılmalarının faydalı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya'nın Filistin Devleti'ni tanımasının, İsrail'e silah ambargosu uygulamasının ve BM'de Filistin lehine karar tasarılarına öncülük etmesinin takdirle karşılandığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Balkanlar'da istikrarı desteklemeye yönelik tesis ettiği Balkan Barış Platformu'na Slovenya'nın da katılımını arzu ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

