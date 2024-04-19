Erdoğan: İran ve İsrail arasında gerilimde sahiplenme yok

(ANKARA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran ve İsrail arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok. Konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Yani İran'ın yaptığı açıklamalara da 'hakikaten bu doğru söylüyor' diyemiyorsunuz, İsrail'inkine zaten hiç diyemiyorsunuz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ertelenen Irak ziyaretini pazartesi günü gerçekleştireceklerini belirten Erdoğan, İran- İsrail gerilimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. ABD'ye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Biz zaten farklı bir şey beklemiyorduk" ifadelerine yer verdi.
Irak ziyaretinde Bağdat ve Erbil'e de gideceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
"Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Seçim sonrası diye planlamıştık. Seçim de bitti, Irak'a olan ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret olacak, önce Bağdat burada Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanla yapacağımız görüşmelerden sonra orada bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de Kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatı bulacağız. Bu tabi aynı zamanda da Irak- Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak."
İsrail- İran gerginliğine ilişkin sorular üzerine Erdoğan, şunları söyledi:
"Biliyorsunuz şu anda İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok. Konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. Yani İran'ın yaptığı açıklamalara da 'hakikaten bu doğru söylüyor' diyemiyorsunuz, İsrail'inkine zaten hiç diyemiyorsunuz. Bu arada tabii Amerika'yı da ileri sürüyorlar. Amerika'nın yaptığı açıklamalarda da 'haberimiz vardı, yoktu' gibi laflar var. Çok daha önemlisi BM Güvenlik Konseyi de Amerika'nın son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Herkes Filistin'in yanında yer alırken Amerika burada ne yazık ki yine İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Biz zaten farklı bir şey beklemiyorduk, bunu da yine çok açık, net görme şansımız oldu."
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