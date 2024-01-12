Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul\'daki belediye başkan adaylarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geçti. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum başta olmak üzere AK Parti yönetimiyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki 39 ilçenin belediye başkan adayı isimlerinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. 39 ilçedeki adayların belirlenmesine ilişkin çalışmaların yarın da devam etmesi bekleniyor.