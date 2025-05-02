Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın yaşadığı enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli bir liman olarak öne çıkması, asla tesadüf değildir.

02.05.2025 16:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'nın yaşadığı enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli bir liman olarak öne çıkması, asla tesadüf değildir. Biz 2002'den bu yana hazırlığımızı yaptık, altyapımızı kurduk, irademizi ortaya koyduk. Yani enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük enerji projesi olan Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşasının yakın zamanda tamamlandığı bilgisini paylaşan Erdoğan, "İlk reaktörün türbin montajını bitirdik. Türbin şaftını da başarıyla döndürerek önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanmasıyla birlikte 2028'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Enerji Güç Santrali'nin tüm bileşenleriyle devreye girdiğinde doğal gaz ithalatının yıllık 7 milyar metreküp azalacağını dile getiren Erdoğan, bunun da 2,5 milyar dolarlık tasarruf anlamına geldiğini kaydetti.

Erdoğan, tüm bu yatırımların vatandaşların hayatına da doğrudan dokunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bakınız sadece son 3 yılda elektrik ve doğal gazda milletimize 983 milyar lira destek verdik. Bugün konutların yüzde 97'si devlet desteğinden faydalanıyor. Bir diğer önemli başlık, madencilik alanındaki çalışmalarımızdır. Dünyadaki 90 çeşit madenin 70'ini kaynak envanterinde bulunduran, üretilen maden çeşitliliğinde dünyada 7'nci sırada yer alan bir ülkeyiz. 155 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan maden sektörümüzün toplam büyüklüğü 2023 yılı itibarıyla tam 270 milyar dolara ulaştı. 2024'te sektör ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 4,7 artarak 6 milyar doları aştı. Geçtiğimiz yıl 1,3 milyar dolar değerinde 2,5 milyon ton bor ürünü satarak yeni rekora imzayı attık."

Bandırma'da yapımına başlanılan yılda 800 ton kapasiteli Ferrobor Üretim Tesisi'ni de gelecek günlerde hizmete vereceklerini aktaran Erdoğan, " Nijer'de ruhsatını aldığımız altın sahalarından birinde de bu yıl içerisinde ilk üretime başlamayı hedefliyoruz. Uluslararası enerji rekabetinin son dönemde yoğun şekilde kızıştığı nadir toprak elementlerinde de önemli rezerve sahibiz. 690 bin tonla dünyanın tek sahada, en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi Eskişehir'imizin Beylikova ilçesinde bulunuyor. Rezervin bulunduğu alandaki işletmemiz, pilot tesis olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Nadir toprak elementlerimizi ham maddeye dönüştürecek tam teşekküllü endüstriyel tesisi inşallah çok yakın zamanda hayata geçirecek, ülkemizi bu elementleri üretebilen 5 ülkeden biri yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada şunu açık ve net söylemek isterim. Avrupa'nın yaşadığı enerji krizlerinde Türkiye'nin güvenli bir liman olarak öne çıkması, asla tesadüf değildir. Biz 2002'den bu yana hazırlığımızı yaptık, altyapımızı kurduk, irademizi ortaya koyduk. Yani enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik. Şimdi zirveye çıkmak istiyoruz. Adımızı en iyiler arasına yazdırmak istiyoruz. Bunda kararlıyız, sabırlıyız. Başardıklarımızın özellikle satır başları olarak azimle geleceğine yürüyoruz." şeklinde konuştu.

Programdan notlar

Programda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde Turkuvaz Medya Grubunun düzenlediği zirvenin tanıtım videosu izletildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hitit döneminden ilk maden ruhsatını hediye olarak takdim etti.

Erdoğan, programda misafir ülkelerden gelen bakanlar ve bakan yardımcılarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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