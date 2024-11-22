Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum'da konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum'da konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Energy Forum\'da konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da, enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak önemlidir.

22.11.2024 16:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da, enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak önemlidir. Biz de bu anlayışla enerji politikamızı, çocuklarımızın emaneti olan tabiata zarar vermeden enerji arz güvenliğimizin sağlanması üzerine bina ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'un açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl ilk kez düzenlenen forum vesilesiyle katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade etti. Erdoğan, " Türkiye'ye, medeniyetler şehri güzel İstanbul'umuza hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Enerji Forumu münasebetiyle bizleri bir araya getiren Anadolu Ajansı'mıza ve Enerji Bakanlığı'mıza kalpten teşekkür ediyorum." dedi.

Organizasyona destek veren tüm kurum ve kuruluşları kutlayan Erdoğan, "Forumun ülkelerimiz ve bölgelerimiz için başarılı geçmesini, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gün boyunca yapılacak oturumlarda, kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcileri, uluslararası enerji kuruluşları ve akademisyenler geniş bir yelpazede kıymetli fikirlerini katılımcılarla paylaşacaklar. Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, enerji dönüşümünün finansmanı gibi konuların yanı sıra petrolden doğal gaza, arz güvenliğinden teknolojik gelişmelere birçok başlık inşallah burada mütalaa edilecek." ifadelerini kullandı.

Forumun oturumlarında ufuk açıcı değerlendirmeleriyle katkı yapan uzmanlara şükranlarını sunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Forum vesilesiyle ayrıca Ajans'ımızın hayata geçirdiği Enerji Terminali'nin Türkçe yayınlarının resmi açılışı gerçekleştiriliyor. 2014 yılından bu yana İngilizce faaliyet gösteren Enerji Terminali'nin, yıllık yayımladığı 6 binden fazla haberle medya organları ve sektör paydaşları için referans kaynağı haline geldiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu başarılı proje dolayısıyla da Ajans'ımızı tebrik ediyor, bu tarz vizyoner çalışmaların sayısının artarak devam etmesini diliyorum."

"Enerji, ulaştırma ve haberleşme ile birlikte kalkınmanın lokomotifidir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayileşme ve gelişmenin de temel şartı yine enerjidir. Yeterli miktarda, kaliteli ve temiz enerjinin, uygun fiyatlarla ve kesintisiz olarak temin edilmesi, yani 'enerji arz güvenliği', gelişmiş veya gelişmekte olan tüm ülkeler için kritik önemdedir." dedi.

Yakın tarihte bölgede patlak veren krizlerin, enerji arz güvenliğinin ülke ekonomileri için ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya- Ukrayna arasında bininci gününü geride bırakan savaş, özellikle enerji alanında dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir. Türkiye, savaşan her iki tarafla kurduğu dengeli ilişkiler sayesinde, bu sancılı dönemi en rahat atlatan ülkelerden biri olmuştur. Buna mukabil Avrupalı dostlarımız, savaşın tetiklediği enerji krizini ilk elden hissettiler ve çok ciddi sıkıntılarla karşılaştılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu bir defa görmemiz gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar günümüzde enerji arzında bir kriz yaşanmıyorsa da, enerji arz güvenliğinin temini noktasında her zaman hazırlıklı olmak önemlidir. Biz de bu anlayışla enerji politikamızı, çocuklarımızın emaneti olan tabiata zarar vermeden enerji arz güvenliğimizin sağlanması üzerine bina ettik."

( Sürecek)

Kaynak: AA

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