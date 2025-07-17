Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

17.07.2025 21:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, "Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, "Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, hafta sonu 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı yapmak üzere Kızılcahamam'da olduklarını hatırlattı.

AK Parti'nin en geniş manada kurmay kadrosuyla iki gün boyunca önemli istişarelerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, açılış ve kapanış hitabında başta "Terörsüz Türkiye" süreci olmak üzere ülkenin en kritik meselelerini enine boyuna değerlendirdiklerini söyledi.

Erdoğan, konuşmalarında ayrıca yeni dönemin tarihi, siyasi, fikri çerçevesini çizdiklerini, bundan yine birilerinin rahatsız olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bilhassa Türk, Kürt, Arap ittifakına yönelik mesajlarımız, dışarıda kandan ve çatışmalardan beslenenleri, içeride ise tek parti faşizminin günümüz temsilcilerini ciddi manada tedirgin etti. Çıktılar, sanki suçmuş, kabahatmiş gibi bizi ümmetçilikle itham ettiler. 'Cumhuriyet tehdit altında' diyerek korku yaymaya çalıştılar. Son beş gündür öyle saçma argümanlar, öyle absürt iddialar duyduk ki bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet kavramından ne ümmet mefhumundan haberdarlar. İkisini birbirinin zıddı görecek kadar da bilgisizler. Türk milletinin birliğini, beraberliğini savunurken Müslümanların evrensel kardeşliğini de savunmanın mümkün olduğunu, hatta bunun bizim için bir görev olduğunu anlamayacak kadar izansızlar, milletten ve milletin inanç dünyasından kopuk durumdalar."

Bütün bu hazımsızlığın işaretlerini sadece Kızılcahamam konuşmasına verilen histerik tepkilerde değil, LGS tartışmasında da gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen İmam Hatip düşmanlığına evrildi. İmam hatipliyim ya, buralara kadar işi savurdular. Öyle ki Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunun astığı tebrik pankartını çarpıtarak pırıl pırıl evlatlarımız maalesef hedef gösterildi." diye konuştu.

"Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur"

Erdoğan, Bakanlığın gerekli bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmasına rağmen 13-14 yaşındaki çocukların temiz, saf, masum duygularının istismar edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Bu hususta her zaman dikkatli olduk, çok titiz davrandık, tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye, sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Her yıl milyonlarca evladımızın, gencimizin, insanımızın girdiği sınavları hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadan yapıyoruz.

Hal böyleyken ortaokul öğrencisinin duygularını manipüle ederek siyaset yapan zihniyet, aciz, özellikle de kötücül, siyaseten müflis ve müfsit bir zihniyettir. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Siyasetin de itibarı, ilkeleri, gözetmesi gereken hudutları vardır. Bunlara riayet etmek, muhalif, iktidar fark etmeksizin hepimizin görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Kimsenin çocuklarının eğitimi için her türlü fedakarlığa katlanan anne babaların hissiyatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz."

Duyumla, dedikoduyla, spekülasyonla siyaset yapılmayacağının altını çizen Erdoğan, böylesine hassas bir konuda ise hiç yapılmayacağını vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu diyorum, bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, en azından Türkiye'ye zarar vermeyin. Dezenformasyon yapmayın. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. Buradan aldığı puan ne olursa olsun LGS sınavına giren evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Her birine Allah'tan başarılar diliyorum. Sevgili evlatlarım, unutmayın, biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Sizler, ebeveynlerinizle birlikte milletimizin de umudusunuz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatı, istikbalimizin mimarlarısınız. Her biriniz inşallah ilerde çok iyi yerlere gelecek, başarılarınızla hem bizim hem de ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız. Cenabı Allah sizleri korusun, yolunuzu ve bahtınızı açık etsin."

" 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri daima esefle hatırlayacağız"

Salı günü tarihe altın harflerle yazılan muhteşem bir kıyamın 9. sene-i devriyesi olduğunu anımsatan Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin bozguna uğratıldığı 15 Temmuz Milli İrade Destanı'nı 86 milyon olarak yine gururla idrak ettiklerini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o gece toprağa düşen 253 kahramanı bir kez daha rahmetle andıklarını, gazilikle müşerref olan 2 bin 740 kişiye şükranlarını arz ettiklerini söyleyen Erdoğan, 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatana, bayrağa ve istikbale sahip çıkarken şehit olan tüm kahramanlara rahmet diledi.

Erdoğan, "'İnsan bir kere ölür, ama adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan yiğitleri daima şükranla anacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, 'danışıklı dövüş' diyerek çamur atanları da hiçbir zaman affetmeyecek, daima esefle hatırlayacağız." dedi.

"Su uyur, FETÖ uyumaz" gerçeğinden hareketle örgütle mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, bugüne kadar yüzde 30'u İçişleri, yüzde 24'ü Milli Savunma ve yüzde 18'i Milli Eğitim olmak üzere 155 bin kişinin kamuyla ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

Bunlardan 28 bininin görevlerine iade edildiğini belirten Erdoğan, 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildiğini, bu davalarda 1634 kişinin ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişinin müebbet, 1891 kişinin ise süreli hapis cezası aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ceza infaz kurumlarında 11 bin civarında örgüt mensubu bulunduğunu, örgütün finans, ticaret, eleman devşirme, bürokrasi ve özellikle mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Güncel, Kabine, Kabine, LGS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Alaska’da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır’da akraba aileler arasında silahlı ’arazi’ kavgası: 2 ölü Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
Mabel Matiz, Covid’e yakalandı Mabel Matiz, Covid'e yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek

20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
10:30
Hangi ilde kaç birinci var İşte ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına sebep olan liste
Hangi ilde kaç birinci var? İşte ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına sebep olan liste
10:20
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
10:19
YPG de silah bırakacak mı Suriyeli Kürtlerin önde gelen isminden merak edilen soruya yanıt
YPG de silah bırakacak mı? Suriyeli Kürtlerin önde gelen isminden merak edilen soruya yanıt
10:04
Jennifer Lopez’e sahnede sürpriz teklif Cevabı net oldu
Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu
09:48
İstanbul’da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası’yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
09:47
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
09:41
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
09:37
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 21:15:27. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.