Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, "Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, hafta sonu 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nı yapmak üzere Kızılcahamam'da olduklarını hatırlattı.

AK Parti'nin en geniş manada kurmay kadrosuyla iki gün boyunca önemli istişarelerinin olduğunu ifade eden Erdoğan, açılış ve kapanış hitabında başta "Terörsüz Türkiye" süreci olmak üzere ülkenin en kritik meselelerini enine boyuna değerlendirdiklerini söyledi.

Erdoğan, konuşmalarında ayrıca yeni dönemin tarihi, siyasi, fikri çerçevesini çizdiklerini, bundan yine birilerinin rahatsız olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bilhassa Türk, Kürt, Arap ittifakına yönelik mesajlarımız, dışarıda kandan ve çatışmalardan beslenenleri, içeride ise tek parti faşizminin günümüz temsilcilerini ciddi manada tedirgin etti. Çıktılar, sanki suçmuş, kabahatmiş gibi bizi ümmetçilikle itham ettiler. 'Cumhuriyet tehdit altında' diyerek korku yaymaya çalıştılar. Son beş gündür öyle saçma argümanlar, öyle absürt iddialar duyduk ki bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor. Ne millet kavramından ne ümmet mefhumundan haberdarlar. İkisini birbirinin zıddı görecek kadar da bilgisizler. Türk milletinin birliğini, beraberliğini savunurken Müslümanların evrensel kardeşliğini de savunmanın mümkün olduğunu, hatta bunun bizim için bir görev olduğunu anlamayacak kadar izansızlar, milletten ve milletin inanç dünyasından kopuk durumdalar."

Bütün bu hazımsızlığın işaretlerini sadece Kızılcahamam konuşmasına verilen histerik tepkilerde değil, LGS tartışmasında da gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemedik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen İmam Hatip düşmanlığına evrildi. İmam hatipliyim ya, buralara kadar işi savurdular. Öyle ki Bursa'daki bir imam hatip ortaokulunun astığı tebrik pankartını çarpıtarak pırıl pırıl evlatlarımız maalesef hedef gösterildi." diye konuştu.

"Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur"

Erdoğan, Bakanlığın gerekli bilgileri şeffaf bir şekilde paylaşmasına rağmen 13-14 yaşındaki çocukların temiz, saf, masum duygularının istismar edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir evladımızın emeğinin, umutlarının heba edilmesine izin vermeyiz. Bu hususta her zaman dikkatli olduk, çok titiz davrandık, tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye, sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Her yıl milyonlarca evladımızın, gencimizin, insanımızın girdiği sınavları hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadan yapıyoruz.

Hal böyleyken ortaokul öğrencisinin duygularını manipüle ederek siyaset yapan zihniyet, aciz, özellikle de kötücül, siyaseten müflis ve müfsit bir zihniyettir. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Siyasetin de itibarı, ilkeleri, gözetmesi gereken hudutları vardır. Bunlara riayet etmek, muhalif, iktidar fark etmeksizin hepimizin görevidir. Kimsenin evlatlarımızın duygularıyla oynamaya hakkı yoktur. Kimsenin çocuklarının eğitimi için her türlü fedakarlığa katlanan anne babaların hissiyatıyla oynamaya hakkı yoktur ve olamaz."

Duyumla, dedikoduyla, spekülasyonla siyaset yapılmayacağının altını çizen Erdoğan, böylesine hassas bir konuda ise hiç yapılmayacağını vurguladı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günlerdir evlatlarımızı kışkırtanlara yalnızca şunu diyorum, bu ülkenin kalbi ve zihni tertemiz çocuklarını artık lütfen rahat bırakın. Madem ülkeye bir faydanız yok, en azından Türkiye'ye zarar vermeyin. Dezenformasyon yapmayın. Siyaset kurumuna olan güveni zedelemeyin. Buradan aldığı puan ne olursa olsun LGS sınavına giren evlatlarımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Her birine Allah'tan başarılar diliyorum. Sevgili evlatlarım, unutmayın, biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Sizler, ebeveynlerinizle birlikte milletimizin de umudusunuz. Sizler aydınlık yarınlarımızın teminatı, istikbalimizin mimarlarısınız. Her biriniz inşallah ilerde çok iyi yerlere gelecek, başarılarınızla hem bizim hem de ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız. Cenabı Allah sizleri korusun, yolunuzu ve bahtınızı açık etsin."

" 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri daima esefle hatırlayacağız"

Salı günü tarihe altın harflerle yazılan muhteşem bir kıyamın 9. sene-i devriyesi olduğunu anımsatan Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin bozguna uğratıldığı 15 Temmuz Milli İrade Destanı'nı 86 milyon olarak yine gururla idrak ettiklerini ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde o gece toprağa düşen 253 kahramanı bir kez daha rahmetle andıklarını, gazilikle müşerref olan 2 bin 740 kişiye şükranlarını arz ettiklerini söyleyen Erdoğan, 15 Temmuz şehitleriyle birlikte vatana, bayrağa ve istikbale sahip çıkarken şehit olan tüm kahramanlara rahmet diledi.

Erdoğan, "'İnsan bir kere ölür, ama adam gibi ölür' diyen, 'Öleceksek ülkemiz ve milletimiz için adam gibi ölelim' diyerek darbecilere meydan okuyan yiğitleri daima şükranla anacağız. 15 Temmuz'a 'oyun' diyenleri, 'tiyatro' diyenleri, 'danışıklı dövüş' diyerek çamur atanları da hiçbir zaman affetmeyecek, daima esefle hatırlayacağız." dedi.

"Su uyur, FETÖ uyumaz" gerçeğinden hareketle örgütle mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, bugüne kadar yüzde 30'u İçişleri, yüzde 24'ü Milli Savunma ve yüzde 18'i Milli Eğitim olmak üzere 155 bin kişinin kamuyla ilişiğinin kesildiğini bildirdi.

Bunlardan 28 bininin görevlerine iade edildiğini belirten Erdoğan, 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildiğini, bu davalarda 1634 kişinin ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişinin müebbet, 1891 kişinin ise süreli hapis cezası aldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ceza infaz kurumlarında 11 bin civarında örgüt mensubu bulunduğunu, örgütün finans, ticaret, eleman devşirme, bürokrasi ve özellikle mahrem yapılanmasına yönelik operasyonların devam ettiğini kaydetti.

(Sürecek)