Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı\'nın ardından millete seslendi: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüze çıkan engellere ve kurulan tuzaklara takılmadan hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin, ülkemizin yolu da bahtı da açıktır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Eskişehir'de yangına müdahale sırasında şehit olan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsüne rahmet, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, yeşil vatanın tüm muhafızlarına fedakarlıkları dolayısıyla şükranlarını sundu.

Erdoğan, Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı şehit olan muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'a da rahmet diledi. Şehitlerin kederli ailelerinin acılarını samimiyetle paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, her iki elim olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyledi.

Milletçe herkesi yasa boğan bu iki hadisenin nedenlerinin en kısa zamanda ayrıntılarıyla netleşeceğini, sonrasında ihmali olan varsa, gerekenin yapılacağını ifade eden Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Erdoğan, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin sağlıktan eğitime, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya uzanan geniş bir yelpazede çok yönlü bir atılım içinde olunduğunun altını çizen Erdoğan, ülkeyi bir baştan diğer başa saran otoyollar, havalimanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri, fabrikalar ve daha nicesinin kalkınma yolculuğunun kilometre taşları olarak vatan topraklarını süslediğini kaydetti.

Türkiye'nin savunma, güvenlik, dış politika başta olmak üzere bir çok alanda son asrın en parlak dönemini yaşadığına işaret eden Erdoğan, devletin tüm birimlerinin tam bir uyum içinde millete karşı görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini, hükümetin de gündeme en üst seviyede hakim olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Önümüze çıkan engellere ve kurulan tuzaklara takılmadan hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz. Bir defa şunu 86 milyonun bilmesini arzu ediyorum. Felaket tellalları ne derse desin, ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize, bölgemizdeki tüm krizlere, çatışmalara rağmen daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Zorluklarla beraber kolaylıkların da bizleri beklediğinin gayet bilincindeyiz. Milletimizin duası ve desteğiyle yılmadan, yıkılmadan Türkiye'yi aydınlık yarınlara kavuşturma mücadelemizi hamdolsun azimle sürdürüyoruz."

"Terörsüz Türkiye sürecimize dair güncel durumu mütalaa ettik"

Kabine Toplantısı'nda kritik meseleleri etraflıca ele aldıklarını, dış politikadaki gelişmeleri enine boyuna istişare etme fırsatı bulduklarını aktaran Erdoğan, toplantıda, yaz mevsiminin gelişiyle tüm dünya ile Türkiye'de artan orman yangınlarını masaya yatırdıklarını, ekonomide ülkenin kredi notunun yükseltilmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin 169 milyar dolara çıkması başta olmak üzere son günlerde alınan olumlu haberleri değerlendirdiklerini kaydetti.

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecine dair güncel durumu mütalaa ettiklerini anlatan Erdoğan, savunma sanayi alanında tüm dünyanın gıptayla baktığı atılımların gündemlerindeki bir başka konu olduğunu dile getirdi.

Bütün bu başlıklarla ülkeyi hedeflerine biraz daha yaklaştıracak önemli kararlar aldıklarını belirten Erdoğan, aklıyla, emeğiyle, gayretiyle, alın teriyle Türkiye Yüzyılı'nın inşasına destek olan herkese şükranlarını iletti.

Erdoğan, 18 Temmuz Cuma günü Milli Savunma Üniversitesinde kurmaylık eğitimlerini tamamlayan subayların mezuniyet töreninde olduklarını hatırlatarak, orada 80'i dost ve kardeş ülkelerden gelen askeri misafir personel olmak üzere toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ettiklerini belirtti.

Tören vesilesiyle Milli Savunma Üniversitesinde ve bağlı birimlerinde inşası tamamlanan altı yeni camiyi ibadete açtıklarını anımsatan Erdoğan, kurmaylık eğitimlerini alınlarının akıyla tamamlayan 241 subayı tebrik etti, hizmete açılan camilerin ordu ve üniversite için hayırlı olmasını temenni etti.

"Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanlarında olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü Kıbrıs Türkleriyle yine büyük bir coşkuyla kutlarken, kahraman şehitleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Ziyareti, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Maraş Sağlık Merkezinin açılışıyla taçlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, aynı programda 50 bin metrekare kapalı alana ve 320 yatak kapasitesine sahip Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi'nin ilk etabının temellerini attıklarını belirtti.

Açılan ve temeli atılan yatırımların Kıbrıs Türklerine hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Erdoğan, "Anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk'ünün müreffeh bir geleceğe doğru attığı adımlarda inşallah her zaman yanlarında olacağız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)