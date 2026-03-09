Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi Açıklaması

09.03.2026 20:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren ve NATO unsurlarınca imha edilen balistik mühimmata ilişkin, "Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren ve NATO unsurlarınca imha edilen balistik mühimmata ilişkin, "Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

28 Şubat'tan beri savunma ve güvenlik tedbirlerinin tahkimi noktasında ihtiyaç duyulan tüm adımların atıldığını belirten Erdoğan, "F-16'larımız, havadan erken ihbar ve tanker uçaklarımızla muhtemel tehditlere karşı hava sahamızı 7/24 gözlemliyoruz. Hava savunma harekat merkezlerimizin tamamı aynı esaslarla faaliyete geçmiş durumda. Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü hava ve arazi şartlarında yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, 4 Mart'ta İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen füzenin NATO tarafından etkisiz hale getirildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı. Ancak burada şu hususun altını çizerek ifade etmek durumundayım. Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Türkiye'nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz."

"Kimse yanlış hesap yapmamalı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin savunmasının artırılmasına yönelik 6 adet F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin adaya konuşlandırıldığını dile getiren Erdoğan, iki devlet tek millet şiarıyla hareket edilen Azerbaycan başta olmak üzere bölgedeki kardeş ülkelerle de dayanışma halinde olunduğunu vurguladı.

Bölgedeki terör unsurlarının faaliyetlerinin de anbean izlendiğinin altını çizen Erdoğan, "Terörsüz Türkiye sürecimizi sekteye uğratacak, bölgemizin huzuruna ve istikrarına darbe vuracak her türlü senaryonun en güçlü şekilde karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Kimse yanlış hesap yapmamalı, Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşmemelidir. Irak Kürt bölgesindeki kardeşlerimizin yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, bu oyuna gelmeyeceklerine yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, muhalefetin sık sık istismar ettiği bir başka konunun da hudut güvenliği olduğuna işaret ederek, "Şu an için sınır hattımızda herhangi bir sorun ya da hareketlilik yok. Sınır hattında, hudut kapılarında ve ilgili illerimizde önleyici tedbirlerimizi artırdık. Kurumlar arası iş bölümünü netleştirdik. İhtiyaç halinde devreye alınacak uygulama planlarını, koordinasyon merkezlerimizi ve müdahale mekanizmalarını hazır tutuyoruz." dedi.

"Alternatif planlamalar yaptık"

Çatışmaların başlamasıyla birlikte sivil havacılık ve denizcilik sektöründeki tedbirlerin de süratle alındığını aktaran Erdoğan, çatışma öncesi dönemde İran seferlerinin azaltıldığını, uçuşların gündüz saatlerine çekildiğini hatırlattı.

28 Şubat'tan sonra ise İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığı için bu ülkelere seferlerin durdurulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alternatif planlamalar yaptık ve seferleri Riyad, Cidde, Medine ve bilhassa Muscat üzerinden sürdürdük. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 15 gemiyi ve görev yapan 174 Türk denizcimizi yakından izliyoruz. Kara yolu tarafında ise taşımacılara olası saldırı risklerine karşı alternatif güzergah olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergahlarını kullanmalarını önerdik ve ilgili ülkelerle koordinasyonu sağladık. Hava sahası ve havalimanlarında oluşabilecek muhtemel değişiklikler ilgili birimlerimiz tarafından yakından takip ediliyor."

"Kanlı senaryoların hiçbiri işe yaramayacak"

"Türkiye emin ve ehil kadroların riyasetinde hamdolsun güvendedir." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"

"Özellikle yabancı basında son günlerde koro halinde, senkronize şekilde yürütülen kampanyalar Allah'ın izniyle Türkiye'ye hiçbir zarar veremez. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değildir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalıdır. Malum çevreler tarafından körüklenen kampanyalara rağmen, biz Türkiye Yüzyılı rotamızda emin adımlarla yürüyoruz ve yürüyeceğiz. Karanlık mahfillerde yazılan kanlı senaryoların hiçbiri işe yaramayacak. Dili dualı bu millete tuzak kuranların hevesleri yine kursaklarında kalacak. Bugüne kadar her yolu denediler. Tüm maşalarını üzerimize saldılar ama başaramadılar. İnşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyor, Kabine Toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

