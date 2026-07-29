Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bu günlerde 7/24 nöbetteyiz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

İklim krizinin olumsuz etkilerinin başta orman yangınları ve kuraklık olmak üzere dünyada giderek daha çok hissedildiğini belirten Erdoğan, Avrupa'da yılın başından bu yana çıkan orman yangınlarında 292 bin 855 hektar büyüklüğünde bir alanın yandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybın geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Her sene dünya genelinde 7 milyon hektarlık bir alan orman yangınlarında maalesef yok oluyor. Biz de yakın tarihimizde büyük orman yangınları yaşadık. 5 sene önce Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınları halen hatırlıyoruz. Devlet olarak her yangında olduğu gibi o yangınlardan sonra da hızlıca harekete geçtik. Tüm bakanlıklarımızın sıkı çalışmasıyla yangının yaralarını süratle sardık. Evini kaybeden vatandaşlarımıza yeni yuvalarını teslim ettik. Hükümetimiz aleyhine yürütülen yoğun dezenformasyon kampanyalarına rağmen afet sırasında ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getirdik."

Yanan alanların tamamının yeniden tohum ve fidanla buluştuğuna işaret eden Erdoğan, "Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı, tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi." dedi.

Sadece yanan alanları ağaçlandırmakla kalmadıklarını, orman yangınlarıyla mücadele kapasitesini daha da güçlendirdiklerine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şunu tüm halkımızın çok iyi bilmesini isterim, 28 bine yakın orman kahramanımız, 140 bini aşkın gönüllümüz, 28 yangın söndürme uçağımız, 119 helikopterimiz, 14 insansız hava aracımız, 6 bine yakın kara aracımızla özellikle bu günlerde 7/24 nöbetteyiz. Ekiplerimiz yıl başından bu yana 1011'i orman, 1862'si orman dışı olmak üzere toplam 2 bin 873 yangına hızlıca müdahale etmiştir. Bugün şimdiye kadar ülkemiz genelinde 59'u orman dışı alan olmak üzere toplam 90 yangın çıkmıştır. Bu yangınların 81'i tamamen kontrol altına alınmıştır. Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yangınların söndürülmesi için 21 uçak, 58 helikopter, 420 arazöz, 142 su tankeri, 76 iş makinesi olmak üzere toplam 929 kara aracıyla 3 bin 210 personelimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yangından etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum."

"Bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz"

Erdoğan, ihtiyaç duyan ülkelere de destek verdiklerini, şu anda çok şiddetli yangınlarla mücadele eden İspanya ve Fransa'ya 2'şer adet yangın söndürme uçağını, destek amaçlı gönderdiklerini dile getirerek, başta İspanya ve Fransa olmak üzere orman yangınlarıyla boğuşan bütün ülkelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özellikle ağustos ve eylül aylarında çok daha dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bütün ekiplerimiz ve imkanlarımızla teyakkuzda olmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın da hassasiyetlerini korumalarını istirham ediyorum. Şu hususlara 86 milyon olarak hepimiz lütfen dikkat edelim, açık alanlarda ateş yakmayalım. Ormanlara cam, izmarit gibi yanıcı maddeler atmayalım. Toprağımıza da zarar veren anız yakma işinden artık vazgeçelim. Girişleri yasak olan ormanlık alanlara girmeyelim. Bir duman gördüğümüzde hemen 112'yi arayalım. Orman yangınına sebep olmanın ağır cezaları olduğunu unutmayalım.

Orman yangınlarıyla mücadele eden bütün ekiplerimize tekrar başarılar diliyor, Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin diyorum. Kabine toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

(Bitti)