Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili bilgi aldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşerek, olayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yangının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile görüşmüş, olayla ilgili bilgi almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu gerekli çalışmaları yapmak üzere Bolu'ya intikal etmeleri için talimatlandırmışlardır. Yangının ortaya çıkış sebebi üzerine kapsamlı soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Bu süreçte dijital ve konvansiyonel medyadaki dezenformasyon ya da manipülasyon içeren paylaşım ve yayınlara karşı vatandaşlarımızın hassas ve dikkatli olması da oldukça önemlidir."

"Resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar esas alınmalıdır"

Medya kuruluşlarının da bu süreçte hassasiyet gözeten sorumlu yayıncılığı öncelemesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Yangına ilişkin, ilgili bakanlarımız ve diğer resmi kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler esas alınmalıdır. Yüreğimizi dağlayan bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Bolu'ya ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.