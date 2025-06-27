Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuştu: (2)
27.06.2025 16:53
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini hamdolsun ülkemizin kazanç hanesine başarıyla yazdırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, bazı rakamlar paylaşmak istediğini belirterek, "6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafemiz, 29 bin 742 kilometreye çıktı. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün bu sayı 77'ye yükseldi. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuz, 3 bin 796 kilometreyi buldu. Kara yolu tünel sayımız 83'ten 513'e, tünel uzunluğumuz 50 kilometreden 790 kilometreye ulaştı." diye konuştu.

Köprü ve viyadük uzunluğunu 311 kilometreden 799 kilometreye yükselttiklerini ve Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, Adıyaman Nissibi, Elazığ Ağın, Tohma, Hasankeyf-2, 1915 Çanakkale köprülerini ülkeye kazandırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bolu Dağı, Avrasya, Ilgaz, 15 Temmuz, İstiklal, İzmir Konak, Erkenek, Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit, Sahara, Pirinkayalar, Hasankeyf, Madal, Zigana tünellerini aziz milletimizin hizmetine verdik. İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu gibi devasa yol projelerini hayata geçirdik. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Toplam 2 bin 251 kilometre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa ettik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 13 bin 919 kilometreye, 2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat uzunluğunu 8 bin 46 kilometreye, 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu ise 7 bin 274 kilometreye çıkardık."

Erdoğan, 11 bin 668 kilometre uzunluğundaki demir yollarını tamamen yenilediklerini belirtti.

Hava yolunu halkın yolu haline dönüştürdüklerini dile getiren Erdoğan, 26'dan devraldıkları havalimanı sayısını 58'e, yurt dışı uçuş noktalarını ise 60'tan 353'e getirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Havalimanımız, Türkiye'nin vizyon projesi olarak göz dolduruyor. Yılın ilk 5 ayında 32 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kendi rekorunu kırdı. Bir diğer çarpıcı rakam şudur. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı 8,5 milyon civarındayken şehirler arasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 32 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometreye çıkmış durumda yani ulaştırmaya dair her başlıkta kelimenin tam manasıyla destan yazdık." diye konuştu.

"Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar"

Acı bir gerçeği vurgulamak mecburiyetinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak bu yatırımları yaparken muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, İstanbul Boğazı'na üçüncü bir gerdanlık olarak taktıkları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolun denendiğini söyleyerek, "İstanbul Havalimanı'yla ilgili akla ziyan bir sürü iftira attılar. Gün oldu, 'Yol mu yiyeceğiz?' dediler, gün oldu 'Bunlar külliyen israf.' dediler, 'Yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez.' dediler. Gün oldu, projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular." diye konuştu.

Hızlı tren projelerinin de "göçü hızlandıracağı" iddiasıyla eleştirildiğini belirten Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha burada sayamayacağımız bir sürü iddia, iftira ve eleştiri ile ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Hizmetlerimizi dinamitlemeye çalıştılar. Aslında ne iş yaptılar ne hizmet ürettiler ne de bizim iş yapmamızı, hizmet üretmemizi, vatandaşımızı hak ettiği eserlerle buluşturmamızı istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar ama biz bunlara aldırmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini hamdolsun ülkemizin kazanç hanesine başarıyla yazdırdık."

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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