Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile Görüştü

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştüğünü, İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölge ülkelerinin liderleri ile telefon görüşmesi yapıyor. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının bölgenin güvenliğine ciddi zarar verdiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu olduğunu ifade etti.

"İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldı"

Cumhurbaşkanımız, bölgemizin yeni bir krize kesinlikle tahammül edemeyeceğini, İran'ın nükleer programına ilişkin uzlaşma arayışının İsrail tarafından baltalanmaya çalışıldığını, bunu önlemek için müzakerelerin devam etmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarla Gazze'deki soykırımı gölgelemesine asla izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti."