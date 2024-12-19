Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlayarak İstanbul'a geldi.
"TUR" uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü - Son Dakika
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