Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe nefes sloganıyla başlattığımız ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık" dedi.

11.11.2024 10:29
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceğe nefes sloganıyla başlattığımız ağaçlandırma seferberliği ile 7 milyarın üzerinde fidanı toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle video mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında, "Bizler, 'Yarın kıyamet kopacağını bilsen de elindeki fidanı toprağa dik' diyen bir medeniyetin mensubuyuz. Ormanlarımızı atalarımızdan kalan bir miras değil, gelecek nesillerimizin bir emaneti olarak görüyoruz. Bu anlayışın toplumumuzda özellikle de genç nesillerde yaygınlaşması amacıyla her yılın 11 Kasım tarihini Milli Ağaçlandırma Günü ilan ettik. Türkiye'yi zümrüt yeşili bir ülke yapmak ve gelecek kuşaklara her açıdan daha güzel bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 23'üncü yılına girdiğimiz iktidarımız döneminde icraatın her alanı gibi ormanlarımızın korunması ve zenginleştirilmesinde de devrim niteliğinde adımlar attık" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADA YER ALIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaçlandırma seferberliğiyle 7 milyarın üzerinde fidanın toprakla buluştuğunu belirterek, "Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık. Bugün ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı münasebetiyle 'Cumhuriyet'e nefes' sloganıyla 81 ilimizde 'Cumhuriyet Ormanları'nı kurmuştuk. Bu yılın temasını 1 yılı aşkın süredir Filistin'de devam eden soykırıma ve dünyanın çeşitli yerlerinde yükselen mazlum çığlıklarına bir kez daha dikkat çekmek için 'Geleceğe nefes, insanlığa nefes' olarak belirledik. Bugün dikeceğimiz fidanlar inanıyorum ki insanlığın ufkunu karartan bütün zulümlere, katliamlara, soykırımlara ve insanlık dışı saldırılara karşı bir umut olacaktır. Fidanlarımız, Gazze'de şehit edilen kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalarda hayatını kaybeden insanların anısını yaşatacaktır. İnsanlığa nefes olmak isteyen siz değerli vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında fidan dikmeye davet ediyorum. Katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nüzü kutluyorum. Yeşil vatanın korunması ve zenginleştirmesi için gece gündüz çalışan ve orman yangınlarına karşı amansız bir mücadele yürüten Tarım ve Orman Bakanlığımızı, Orman Genel Müdürlüğümüz personelini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve gönüllü vatandaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman varlığımızı yüzde 12 artırarak 23,4 milyon hektara çıkardık - Son Dakika

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