Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni\'nde konuştu: (1)
23.07.2025 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığında düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri tebrik eden Erdoğan, genç polisleri titizlikle eğiten, bilgi ve tecrübeleriyle hem mesleğe hem de hayata hazırlayan tüm eğitimcilere, amirlere ve yöneticilere teşekkür etti.

Türkiye'de ve yurt dışında fedakarca görev yapan emniyet teşkilatının tüm mensuplarına da selamlarını gönderen Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta, 15 Temmuz'da, FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen özel harekat kahramanlarını anmak üzere yine burada, Gölbaşı'ndaydık. O gece, istiklal ve istikbalimiz uğrunda canlarını feda eden vatan evlatlarını yine rahmetle andık, gururla hatırladık. Her biri için dualar ettik, aziz ruhlarına Fatiha'larımızı gönderdik. Bu vesileyle 1071'den bugüne kanlarını al bayrağımızın rengi yaparak bu toprakları bize vatan kılan her bir şehidimizi rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vatan için canlarını ortaya koyarak, mücadele eden tüm gazilere de şükranlarını sunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her birine hayırlı, sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babaların o mübarek ellerinden öpüyorum, her birine hürmetlerimi sunuyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar, dünyanın en büyük şehitliğidir. Burası şüheda yurdudur, gaziler otağıdır, erenler diyarıdır. Millet olarak asırlardır şehitlerimizle yaşıyor, şehitlerimizle yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine, canımız pahasına sahip çıkacağız. Devletimizi, milletimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için elimizle birlikte gövdemizi de gerektiğinde taşın altına koyacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimizin asil ruhlarını şahit kılsın.

Bugün, Polis Akademimizin farklı birimlerindeki eğitimlerini tamamlayan toplam 8 bin 238 öğrencimizi mezun ediyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezinden 162, Polis Meslek Yüksek Okulumuzdan 2 bin 441, Polis Meslek Eğitim Merkezimizden de 5 bin 604 kardeşimiz, yeni görevlerine başlamak üzere emniyet teşkilatımızın kadrolarına katılıyor. Milletimizin huzur ve emniyeti için yüksek bir vazife şuuruyla çalışacak siz kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Her birinize şimdiden üstün başarılar diliyorum. Aynı şekilde Azerbaycan, Endonezya, Filistin, Kırgızistan, Kongo, Maldivler, Moğolistan, Ruanda ve Somali'den gelerek burada öğrenim gören 32 öğrencimizi de tek tek kutluyorum. Akademide edindikleri bilgi ve tecrübeleri ülkelerinin polis teşkilatında en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyorum. Bu kardeşlerimizden ailelerine, arkadaşlarına, dostlarına bizden kucak dolusu selam götürmelerini de hasseten rica ediyorum."

"Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımızın bel kemiğini oluşturuyor"

Türkiye'nin emniyet hizmetleri alanında çok köklü ve kurumsal bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biliyorsunuz bu sene polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladık. Polis Akademimiz ise 146. yılını idrak ediyor. Bünyesindeki fakültelerle, enstitülerle, meslek eğitim merkezleri ve yüksek okullarla Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor." diye konuştu.

Buradan yetişen vatan evlatlarının, ülkenin ve dünyanın dört bir yanında Türk polisine yakışır şekilde özveriyle çalıştığını, devletine ve milletine başarıyla hizmet ettiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Polis Akademimiz, emniyet teşkilatımıza nitelikli ve şuurlu personel kazandırmanın yanında eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle çok kıymetli işler yapıyor. Görevlerine başlayacak polislerimizden şu hakikati asla unutmamalarını istiyorum; üzerinizdeki üniforma hiç tereddüt etmeden şehadete yürüyen yiğitlerin kıyafetidir. Taşıdığınız kimlikler bu ülkenin huzur ve emniyetinin tapu senetleridir. İstisnasız hepiniz, güvenlik güçlerimizin her bir mensubu, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, terörle etkin şekilde mücadele eden, çetelere, mafyalara, katillere, zehir tacirlerine, trafik magandalarına ve siber zorbalara göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza kastedenlerin yakasına yapışan her bir polisimizle iftihar ediyoruz. Ülkemizin selameti için mesai mefhumu gözetmeden 7/24 görev başında olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabb'im sizleri korusun, her türlü tehlikeden müberra eylesin."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi, Güvenlik, Politika, Güncel, trafik, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Beşiktaş’ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Beşiktaş'ı ilgilendiren maçta kazanan belli oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Aydın’da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu Aydın'da bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu
Bursa’daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Bursa'daki feci kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Obama’dan Trump’ın “darbe“ suçlamasına yanıt Obama'dan Trump'ın "darbe" suçlamasına yanıt
Bursa’da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama Bursa'da silahlı suç örgütüne operasyon: 17 tutuklama
10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti 10 yaşındaki çocuğun kazara vurduğu akrabası hayatını kaybetti

20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Madem elinde görüntü var, versene mahkemeye
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
08:50
Aziz Yıldırım’ın konuşmasına damga vuran görüntü
Aziz Yıldırım'ın konuşmasına damga vuran görüntü
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
08:13
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4’ü tutuklandı
61 orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 23 kişiden 4'ü tutuklandı
08:13
Kuruluş Osman’dan ayrılacağı iddia edilmişt Burak Özçivit’ten yanıt geldi
Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi
08:07
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
07:52
Herkes ters köşe oldu Mostafa Mohamed hayırlı olsun
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
06:52
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Dayı ve yeğeninin miras kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 21:14:59. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.