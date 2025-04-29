Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Roma'da resmi törenle karşılandı.

29.04.2025 15:26
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı

ROMA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından Roma'da resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni davetine icabetle başkent Roma'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda İtalya Protokol Müdürü Bruno Pasquino ile Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen, Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem, Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Neslihan Altay ve Roma Büyükelçiliği personeli tarafından karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının ardından Meloni'nin resmi görüşmelerini gerçekleştirdiği Villa Doria Pamphili'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Villa Doria Pamphili'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninde karşılama kıtasını karşıladı.

Meloni ile ikili görüşme

Resmi karşılama töreninin son kısmında Meloni ile birlikte basına tokalaşarak poz veren Erdoğan, daha sonra Meloni ile ikili görüşmeye geçti. Erdoğan'ın, Meloni görüşmesinin ardından İtalyan lider ile birlikte Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımların ele alınması ve güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasına yönelik Türkiye-İtalya hükümetlerarası zirvesine başkanlık etmesi bekleniyor. Ziyaret kapsamında iki ülke çeşitli alanlarda iş birliğine yönelik anlaşmaların da imzalanacağı zirvenin ardından İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ile Türkiye'nin Ticaret ve Dışişleri bakanlıklarının işbirliğiyle ve iş dünyasının katılımıyla Parco dei Principi Oteli'nde bir iş forumu düzenlenecek.

Erdoğan İtalyan mevkidaşı ile bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İtalya temasları çerçevesinde ayrıca Quirinal Sarayı'nda İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya gelecek. Temaslar çerçevesinde iki ülke arasında 2024 yılında 32 milyar euroya ulaşan ticaret hacmi ve özellikle İtalyan Leonardo firması ile Türk Baykar şirketi arasında imzalanan ortaklık anlaşması ile pekiştirilen askeri işbirliğinin öne çıkması bekleniyor.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Giorgia Meloni, Diplomasi, Savunma, Ekonomi, İtalya, Güncel, Roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da Meloni tarafından resmi törenle karşılandı - Son Dakika

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