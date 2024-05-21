Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Başbakanı Ciolacu\'yu resmi törenle karşıladı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'yu Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak için Türkiye'ye geldi. Ciolacu ve beraberindeki heyet, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Ciolacu, daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ciolacu, Anıtkabir Özel Defterine şu mesajı yazdı:

"Cumhuriyet'in kurucu Cumhurbaşkanı, vizyoner reformcu, askeri stratejist ve diplomat Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunma ayrıcalığını hissediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzyıllık tarihi boyunca Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, iyi komşuluk ve dostluktan NATO müttefikliğine ve bölgesel ortaklığa doğru aşamalı olarak gelişerek en üst düzey stratejik ortaklığa ulaşmıştır. Karadeniz'in ve bölgenin güvenliği, uluslarımızın ekonomik refahı, karşılıklı ve stratejik çıkarlarımız için ikili işbirliğimizin, diyaloğumuzun devam etmesini ve daha da derinleşmesini sabırsızlıkla bekliyorum."

CİOLACU İÇİN RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu için Cumhurbaşkanlığı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu'nun tören kıtasını selamlamasından sonra iki lider heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Türkiye ve Romanya bayrakları önünde basın mensuplarına poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Romanya Başbakanı Ciolacu, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı'na geçti.

İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Romanya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı düzenlenecek. Öte yandan anlaşmaların imza töreni ve iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde de Ciolacu için resmi akşam yemeği verecek.