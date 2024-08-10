Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şakirpaşa Havalimanı kapatılmayacak, eğitim merkezi olarak hizmet verecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmayacağını, bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet vereceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, havalimanının, bölgedeki işletmeleri daha geniş pazarlara açacağını, şirketlerin ihracat potansiyellerini ve rekabet gücünü artıracağını, acil ve kritik malzemelerin teslimatının süratle yapılmasını sağlayarak, birçok hususta ticaretin gelişmesine, tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine, ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Çukurova bölgesinin ürettiği tarım ürünlerinin, artık gecikmeden, bozulma riski olmadan müşterilerine kolayca ulaştırılabileceğine de dikkati çeken Erdoğan, "Adana ve Mersin ile birlikte Akdeniz Bölgesi'nin tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Eserin inşasında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, vatandaşlara da "kazasız, sorunsuz seferler" temennisinde bulundu.

Erdoğan, özetin özeti mahiyetinde ifade ettiği rakamlara bakmanın bile Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın ülke ve bölge açısından faydasını ortaya koymaya yeterli olduğunu vurguladı.

Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, bütün vatandaşların böyle bir yatırımdan sevinç ve kıvanç duyması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Şüphesiz bazı yeniliklere alışmak için zamana ihtiyaç vardır. Alışkanlıkları değiştirmek, yeniye uyum sağlamak elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları gayet doğal karşılıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, bugünkü tereddütlerin yerini zamanla memnuniyete bırakacağından en küçük bir şüpheleri dahi olmadığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin, 'İstemezükçü' tavrıdır. Artık bu huyu bırakmanız lazım. 'Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatacağız.' böyle diyorlar. Nereden çıktı bu? Böyle bir şey yok. Aydın'da biliyorsunuz bizim bir eğitim merkezimiz var. Şimdi Şakirpaşa Havalimanı işte bir eğitim merkezi olarak ne yapacak? Bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Ama muhalefetin işi gücü hep bu tür yalanları ne yapmak? Uydurmak. Tutmayacak bu yalanlar."

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na kargo binasının da yapılacağını belirterek, "Şimdi kargo binası da yapıldığı andan itibaren Çukurova gerçekten iç ve dış servislerini yapacak, bir diğer taraftan da kargo servisi olarak hemen arkamdaki o dev tesislerde hizmetini verecek. ve Çukurova artık her yönüyle güçlü bir iç, dış ve kargo olarak hizmetini sürdürecek." dedi.

"Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz"

Adana ve Mersin dahil tüm bölgeye katkı sunacak devasa bir eser inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Muhalefet, hizmeti sahiplenmek yerine şuna bile çamur atacak, bunu bile kötüleyecek bir bahane mutlaka buluyor. Bir kısmı çarpıtma, bir kısmı manipülasyon olan iddialarla havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı, Mersinli kardeşlerimizi bize karşı kışkırtarak yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Açık söylüyorum, böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Havalimanından rahatsızlık duyan bir muhalefet olabilir mi? Yatırımı kötüleyerek nereye varmaya çalışıyorsunuz? Vatandaşımızı provoke ederek neyi elde etmeyi hedefliyorsunuz? Hem bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok hem de ülkemize çağ atlatacak, hava ulaşımında bizi bir üst lige yükseltecek projelerimize laf söylüyorsunuz, bunun adı siyasi hasetliktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllar, isimler ve yönetimlerin değiştiğini ancak ana muhalefetin hizmete ve yatırıma yaklaşımında "zerre miskal" değişim olmadığını belirterek, "Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris'te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK'ye borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Bunun takdirini de aziz milletime bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

"Çukurova Havalimanı'nı depremi öne sürerek eleştirmek bir akıl tutulması"

Her türlü tenkidine, serzenişine sonuna kadar tahammülleri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ancak han-ı yağma misali, ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız tıkalıdır. Çukurova Havalimanı'nı depremi öne sürerek eleştirmekse tam bir akıl tutulmasıdır. Soruyorum sizlere daha büyük ve modern bir havalimanımızın olması, deprem yardımlarının ulaştırılmasında elimizi rahatlatır mı? Yoksa muhalefetin iddia ettiği gibi işimizi zorlaştırır mı? Tabii ki kolaylaştırır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 6 Şubat depremleri gibi bir doğal afet yaşandığında yatırımları ve yardımları götürecek ilave bir havalimanının daha inşa edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Çukurova Havalimanı'nın devreye girmesiyle afetlere karşı mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, Adana'da çarşamba günü meydana gelen 4,6 ve 4,5 ve 4 büyüklüğündeki üç deprem dolayısıyla Kozanlı ve Adanalılara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun, diyorum. Vatandaşlarımın şunu bilmesini isterim muhalefetin, Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ilgili gündeme taşıdığı iddiaların çoğu hilafihakikattir." dedi.

Muhalefetin bunu ilk defa yapmadığını, benzer iddia ve ithamlarla daha önce de defalarca karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Şehirlerimize kazandırdığımız her bir esere 'Ne gerek var' diyerek, 'İsraf' diyerek, 'Parayı betona gömüyorlar' diyerek karşı çıktılar. Avrupa'nın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'ndan asrın projesi Marmaray'a kadar yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar." diye konuştu.

Erdoğan, geçen yıl açılan Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden bugüne kadar 18 milyon aracın geçtiği, ağustosun ilk haftasında İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Bu başarı örneklerini çoğaltmak mümkündür. Yani bunların gereksiz dediği yatırımların tamamı, misyonunu fazlasıyla yerine getirdi, ekonomiye katkı yaptı. Emin olun yine aynısı burada da yaşanacak. Muhalefet Çukurova Havalimanı'na dair öngörülerinde de yanılacak."

(Sürecek)