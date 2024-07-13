Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyasının İsrail'e söz geçirememesi üzerinde düşünmeliyiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de sadece uluslararası kuruluşların değil, İslam aleminin kurumlarının da başarılı bir sınav veremediğini belirterek ?????"2 milyarı bulan nüfusu, trilyon dolarları aşan ekonomik gücü ve sayısız stratejik imkanlarına rağmen İslam dünyasının İsrail'e söz geçirememesi üzerinde hepimizin dikkatle düşünmesi gerekiyor." dedi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nasıl ki 15 Temmuz gecesi yaşananlar ülkedeki bazı maskeleri indirmişse 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de şahit olduklarının da birçok perdenin kalkmasına vesile olduğunu söyledi.

Yıllardır basın özgürlüğü dersi verenlerin, lafa gelince insan hak ve hürriyetlerini kimseye bırakmayanların gerçek yüzlerinin ortaya çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne oluyorsa hepimizin, tüm insanlığın gözü önünde oluyor. Gazze'deki insani trajediye kayıtsız kalanlar, vicdansızlıklarını ve ikiyüzlü politikalarını saklama gereği dahi duymuyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Parkı olayları sırasında 24 saat canlı yayın yapanların, Gazze söz konusu olunca birden ortadan kaybolduğunu dile getirerek "Bakınız İsrail saldırılarında 150'ye yakın basın mensubu hayatını kaybetti. Canlı yayın esnasında gazeteciler katledildi, kurşunların hedefi oldu. Uluslararası medya kuruluşlarının ofisleri polis baskınına uğradı, kapatıldı. Basın özgürlüğü denilen ne kadar ilke, kural varsa hepsi İsrail tarafından çiğnendi, ayaklar altına alındı, paçavraya çevirdi." diye konuştu.

Tüm bunlar yaşanırken bir avuç yürekli insan dışında hiçbir Batılı medya kurumunda gözle görülür bir tepki yükselmediğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soykırımı görmediler. Mazlumların çığlıklarını duymadılar. Hakkı ve hakikati konuşmadılar. 7 Ekim'den bu yana üç maymunu oynamaya devam ettiler. Siyonist lobinin baskılarına direnmeyi değil, teslim olmayı seçtiler. On yıllardır savunageldikleri değerleri bizzat kendi elleriyle İsrail'e destek vermek uğruna Gazze'deki toplu mezarlara gömdüler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gerçeği tüm açıklığıyla söylemek durumunda olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Gazze'de sadece uluslararası kuruluşlar değil, maalesef İslam aleminin kurumları da başarılı bir sınav verememiştir. 2 milyar dolar nüfusu, trilyon dolarları aşan ekonomik gücü ve sayısız stratejik imkanlarına rağmen İslam dünyasının İsrail'e söz geçirememesi üzerinde hepimizin dikkatle düşünmesi gerekiyor. Gazze katliamlarında Batı dünyasını haklı olarak eleştirirken, Müslümanlar olarak kendimizi de hesaba çekmemiz gerektiğine inanıyorum."

" Türkiye, bundan sonra da mazlumun yanında, zalimlerin karşısında yer almaya devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in 76 yıldır ısrarla yaptığı gibi gelecekte de öldürmekten, masum kanı akıtmaktan, kan dökmekten vazgeçmeyeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batılı güçler, Holokost utancının da etkisiyle ilkelerini çiğneme pahasına İsrail'e koşulsuz destek vermeye devam edecek. 5 ülkenin çıkarlarına hizmet eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'e karşı hiçbir adım atmayacak. Uluslararası basın organları, tıpkı bugün olduğu gibi ne İsrail'in vahşetini gösterecek ne de mazlumların feryatlarını duyacak. Peki böyle bir tablo karşısında İslam dünyası ne yapacak, hangi tedbirleri alacak, zulmün ve zalimin önüne nasıl geçecek? Gazze'yle birlikte bu soruları kendimize daha sık sormaktan, gerçekle yüzleşme cesaretini göstermekten başka çıkış yolumuz bulunmuyor. Bunu sorgulamayı ne kadar erken yaparsak İslam ümmeti ve insanlık için o kadar hayırlı olacağı kanaatindeyim. Mazlumların sığınağı olan Türkiye, bu topraklar, bundan sonra da mazlumun yanında, zalimlerin dimdik karşısında yer almaya devam edecektir."

Mustafa Cambaz'a ve tüm şehitlere bir kez daha rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmayı düzenleyen Yeni Şafak gazetesini, ödül almaya hak kazananları ve binlerce fotoğraf arasından titiz bir çalışmayla farklı kategorilerde en güzel eserleri belirleyen jüriyi tebrik etti.

Programa; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül verdi

Törende, "Hikayeyi Tamamla Demokrasi ve Özgürlükler Adası Özel Ödülü"nü "Yol" adlı fotoğrafıyla kazanan Kudret Deniz Kalaycı ile "Gazze Özel Ödülü"nü "Gaza on fire" adlı fotoğrafıyla kazanan Mustafa Hassona, ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 1995 yılından bugüne Yeni Şafak gazetesinin manşetlerinde yer bulmuş açıklama ve haberlerinden oluşan portresini takdim etti.

Şehit Mustafa Cambaz'ın hayat hikayesinin izletildiği programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

(Bitti)