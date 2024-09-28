Erdoğan, Şehit Polis Babasıyla Görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, Şehit Polis Babasıyla Görüştü

Erdoğan, Şehit Polis Babasıyla Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonla görüşerek başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehidin Sivas'taki baba ocağını ziyaret etti ve Erdoğan'ın taziye mesajını paylaştı. Erdoğan, baba Mehmet Yağlı'ya sabırlar diledi ve aileye destek olacağını belirtti.

28.09.2024 17:16
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettiklerini bildirdi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehidin babası Mehmet Yağlı'ya telefonda taziyelerini ilettiği görüntüleri paylaştı.

Görüşmede şehidin babasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok çok memnun olurum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Yağlı da "Allah devletimizi her türlü kötülükten korusun" karşılığını verdi.

Kaynak: AA

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