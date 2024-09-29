Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Ziyareti

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT POLİS ŞEYDA YILMAZ'IN BABASI MEHMET YAĞLI İLE TELEFONDA KONUŞARAK TAZİYEDE BULUNDUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında şehit Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda konuştu.

29.09.2024 08:59
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1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞEHİT POLİS ŞEYDA YILMAZ'IN BABASI MEHMET YAĞLI İLE TELEFONDA KONUŞARAK TAZİYEDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ziyareti sırasında şehit Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ile telefonda konuştu. Erdoğan, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi iletirseniz çok memnun olurum. Allah yar, yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı. Şeyda Yılmaz'ın babası Mehmet Yağlı ise "Allah sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet versin. Allah razı olsun, devletimizi her türlü kötülükten korusun Rabb'im" dedi.

'SEVDALARI VATAN UĞRUNA YARIM KALDI'

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 Eylül Pazar günü Ümraniye'de şehit edilen kahraman polisimiz, Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki baba ocağını ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin babası Mehmet ağabeyimizle telefonda konuşarak taziyede bulundu. Şeyda kızımızın babası Mehmet ağabeyimiz, annesi Nurgül ablamız ve kıymetli ailesiyle birlikte şehidimiz için dua ettik. Şehit polisimiz Şeyda Yılmaz'ın kendi gibi polis olan eşi Semih Yılmaz'ı ve ailesini de ziyaret ettik. Şeyda-Semih çiftimiz henüz 1 yıllık evliydi. Hayalleri vardı ama Semih'in söylediği gibi sevdaları vatan uğruna yarım kaldı. Şeyda kızımız emniyet teşkilatımızın kahraman bir mensubuydu. Kahramanca çatışırken şehit edildi. Aziz hatırasını asla unutmayacağız. Şeyda'mız milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA, VALİ, BELEDİYE BAŞKANI VE ESNAFI ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine yaptığı taziye ziyaretinin ardından Sivas Valiliğini ziyaret etti. Vali Yılmaz Şimşek ile bir araya gelen Bakan Yerlikaya, kentle ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Sivas Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Başkan Adem Uzun ile bir araya geldi. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindekiler kent merkezindeki Atatürk Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Cadde üzerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Yerlikaya, bol bol oyuncak dağıttı.

Ardından kentten ayrılan Yerlikaya, Ankara'ya gitti.

Kaynak: DHA

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