Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Güncel

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonla görüştü. Görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'nin terörle mücadelesine verilen desteğin devam edeceğini ve Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin artarak devam edeceğini söyledi.