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5.10.2026 17:06:51. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Somali) Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" - Son Dakika
SON DAKİKA : Cumhurbaşkanı Erdoğan:"(Somali) Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz" - Son Dakika