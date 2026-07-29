Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Muğla, Balıkesir, Antalya ve Çanakkale'deki yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor"
Kaynak: AA
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