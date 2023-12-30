Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışma ve işbirliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bu akşam düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Erdoğan, Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dün oynanacak Süper Kupa finalinin ertelenmesine ilişkin konuştu. Suudi Arabistan'da dün oynanacak olan Süper Kupa maçında kulüplerin sahaya Mustafa Kemal Atatürk tişörtüyle çıkmasına Suudi yetkililer izin vermemişti. TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray ortak bir açıklamayla maçın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

"MUHALEFET PARTİLERİNİN YAPTIĞI AÇIKLAMALARI İSTİSMAR SİYASETİNİN YENİ ÖRNEKLERİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

"Dün gece yaşanan hadiselerden duyduğumuz üzüntüyü altını çizerek vurgulamak istiyorum. Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur. Dün geceden itibaren muhalefet partilerinin yaptığı açıklamaları istismar siyasetinin yeni örnekleri olarak görüyoruz. Cumhuriyet, 85 milyonun ortak değeridir. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir. Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum 'Siz Atatürk'ün askeri değil itlerisiniz' diyenlerle el ele kol kola yürüyenlerin, bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

"DÜNKÜ OLAYIN MECRASINDAN ÇIKARILARAK ŞOV VE PROVOKASYON MALZEMESİ YAPILMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Türkiye'nin ve Türk milletinin onurunu, haysiyetini, şerefini bizim nasıl savunduğumuzu CHP bilmese de tüm dünya çok iyi biliyor. Ülkemizin itibarını nasıl koruduğumuzu muhalefet bilmese tüm insanlık biliyor. CHP ve şürekası ders vermeyi bıraksınlar. Şayet samimi iseler gitsinler önce bölücü örgütün uzantısı ittifak noktalarından hesap sorsunlar. Dünkü olayın mecrasından çıkarılarak şov ve provokasyon malzemesi yapılmasına müsaade edemeyiz. Müessif bir olay üzerinden milletin inancına ve mukaddesatına ahlaksızca dil uzatılmasına hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa hangi adım atılması gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmedik, çekinmeyiz. Dünkü hadiselerden dolayı futbolseverlere, 20 yılım futbolla geçti, bunlar gibi tribünden seyretmedim. Spor camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm kulüplerimizden sporun barışı, dayanışma ve iş birliğini temsil eden fair play ruhuna samimiyetle sahip çıkmalarını bekliyorum."