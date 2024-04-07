Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Hükümeti arasında Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu Projesi kapsamındaki Gümrük Transit İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına Yönelik Ön Veri Değişimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması" hakkındaki karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
18 Ağustos 2022'de Bakü'de imzalanan ekli anlaşma, taraf devletlerin topraklarında Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi kapsamında gerçekleşecek gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik işbirliği hükümlerini ortaya koymayı amaçlıyor.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi anlaşmasını onayladı - Son Dakika
Kütahya Valisi Musa Işın, Ramazan ayının maneviyatını vatandaşlarla birlikte yaşamaya devam ediyor. Andız Mahallesi'ni ziyaret eden Vali Işın, vatandaşların istek, talep ve önerilerini dinledi. Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirten Vali Işın, bayram dileklerini iletti.
Kütahya Müftülüğü, gazilere yönelik düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. İftar sonrası ise misafirlerle sohbet edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.
Bursa'da yapılan Çember 16 operasyonu kapsamında aranan birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 53 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de bulunuyor. Ekipler, hırsızlık suçlarından 28 yıl, yağma suçundan 23 yıl cezası bulunan kişileri de gözaltına aldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri suçlulara göz açtırmıyor.
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