Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz

24.05.2025 20:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' programında yaptığı konuşmada, İstanbul'a duyduğu gururu dile getirerek tarihini bilen ve geleceğe umutla bakan bir gençliği vurguladı. Erdoğan, terörsüz Türkiye'yi sağlam bir temel üzerinde inşa etmek için çalışacaklarını ve gençliğin önündeki engelleri kaldıracaklarını belirtti.

(İSTANBUL)- "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün geçmişten aldığı mirası ve ruhu geleceğe aktarmaya kararlı gururla ve vakur bir gençlik var. Biz de eserlerimiz, hizmetlerimizle bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul" programında konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz"

"İstanbul gibi tarihiyle kültürüyle göz bebeğimiz olan nadide bir şehirde yaşamanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. İstanbul'u anlatan her çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Yapay zeka ve ses klonlama gibi pek çok dijital yeniliğin kullandığı sergiyle tarihi İstanbul manzaraları seyredilirken bir yandan da maziye yakinen şahitlik edilecek. Bu güzel ve anlamlı etkinliğin hepimiz için hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese tekrar şükranlarımı sunuyorum. Şu gerçeği evvela sizleri paylaşmak arzusundayım; milletlerin kıymeti, zenginliği, derinliği, tarih ve medeniyete yaptığı katkılar kadar sinesinden çıkardığı yazar, şair, ilim ve tefekkür insanlarıyla mizana vurulur. Bu eserler aynı zamanda necip olma hasletini, yani asaleti de bünyelerinde taşır. Asalet yalnızca milletlere has vasıf değildir, fikrin ve şahsiyetin de bir asaleti vardır. Necip ismiyle müsemma olan üstat bu asilliğin, bu yüksek fikri mertebenin en mümtaz amillerinden biridir.

"Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş, ektiği tüm tohumlar çiçek vermiş, meyveye durmuştur"

Merhum Necip Fazıl, şiir, nesir, tekmil eserleriyle daima ötelerin, ferdaların bir anlamda sıdretil müntehanın peşinde olmuştur. Üstadın sezişi, duyuşu, hissiyatı ve meselelere hakimiyeti onu muasır ve muarızlarından hep farklı kılmıştır. Zekasının keskinliğini, sözünün sarahatini, kalemi, kelamı, dava ve iddiasıyla ortaya koydu. Şiirlerinde zaman ve mekanı eşya ve insanla terkip etti. Mistik bir ürpertiyle birleştirdi. Ferdi ve toplumu hiçbir zaman birbirinden ayırmadı. Üstadın nazarında cemiyetin rüyası olan şiir, duygu, düşüncenin biri ötekini boğmadan, gölgede bırakmadan uyum içinde bir araya getirdiği sanatın adıydı. İnce olduğu kadar rafine, grift olduğu kadar naif dille geçmişi omuzlayıp geleceğe seslendi. Üstat ömrü boyunca çalıştı. Bu kutlu yürüyüşte devrin kibir abidelerinin radarına girdi. Zindanlara atıldı, dergileri toplatıldı. Fakat üstat hiçbir zaman korkmadı, yılmadı. İstikametten bir an olsun ayrılmadı. Onunla yoldaşlık edenler ilimle bilgiyle şuurla mücehhez olmuştur. Üstadın en büyük hayali 'Kim var' diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan 'Ben varım' diyen bir gençliğin yetişmesidir. Üstadın çektiği çilelerin hiçbiri boşa gitmemiş, ektiği tüm tohumlar çiçek vermiş, meyveye durmuştur.

Bugün tarihini bilen bir gençlik var. Bugün geçmişten aldığı mirası ve ruhu geleceğe aktarmaya kararlı gururla ve vakur bir gençlik var. Bilimden sanata kültürden diplomasiye bu gençlik müessir ve muteber gençliğin geleceğini inşaa ediyor. Biz de eserlerimiz hizmetlerimizle bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi, yani Terörsüz Türkiye'yi çok yakın zamanda sağlam bir temel üzerinde yükselteceğiz. Merhum üstadımız gibi bu eseri de bu ülkenin gençlerine teslim edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz - Son Dakika

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