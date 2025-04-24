Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliği açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil, ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır.

24.04.2025 13:57
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil, ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır." dedi.

Levent'teki UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılış töreninde konuşan Erdoğan, temsilciliğin, Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini söyledi.

Erdoğan, tüm misafirlere, medeniyetlerin, barışın, hoşgörünün, tarihin, kültürün ve bütün bunlarla birlikte bir spor ile futbol şehri olan güzel İstanbul'a gelmelerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Farklı inançları asırlardır bağrında misafir eden İstanbul'un, bugünkü açılışla birlikte çok kültürlü kimliğini daha da güçlendireceğine inandığını belirten Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na emekleri, destekleri, gayretleri için teşekkür ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF'nin 1962 yılından beri UEFA'ya tam üye olduğunu anımsatarak, "Tam 63 yıldır UEFA'yla yakın koordinasyon içinde beraberce çalışıyoruz. Sadece 20 senede, 2005 ve 2023 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine, 2009'da UEFA Kupası Finali'ne, 2013 yılında FİFA U20 Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa Finali'ne başarıyla ev sahipliği yaptık." diye konuştu.

Türk takımlarının UEFA'nın organizasyonlarında her sene boy gösterdiğini dile getiren Erdoğan, "A Milli Futbol Takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, oynadığı futbolla futbolseverlerin gönüllerini fethetti. 2025 yılında A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez Uluslar ligi A Ligi'nde yer alma hakkını elde etti. 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerine inşallah ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya'yla birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz." ifadesini kulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şunu bugün bir kez daha çok net söylemek isterim. Türkiye olarak olimpiyatlar dahil her türlü uluslararası spor etkinliğinin altından kalkacak kapasiteye ziyadesiyle sahibiz. Böylesine iddialı konuşmamızın arkasında hamaset değil ülkemize son 23 yılda kazandırdığımız eserler ve projeler vardır. Spor yatırımları noktasında Türkiye'yi çok farklı bir lige taşıdık. İllerimizin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtık. Toplam spor tesisi sayısını 1575'ten 4470'e yükselttik."

Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaydıklarını söyleyen Erdoğan, "Futbol sahası sayımız 595'ten, iki kattan fazla artışla 1365'e çıktı. Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri inşa ettik." bilgisini paylaştı.

Erdoğan, spor salonlarının sayısını 372'den 904'e ulaştırdıklarını, futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları yıkıp yerlerine uluslararası standartlara sahip yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettiklerini, ülke genelinde yaptıkları stadyumlardan 38'inin hizmete girdiğini, 4 tanesinin yapımının, 4 tanesinin de proje ve ihale çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

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