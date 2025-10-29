Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın

Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın
29.10.2025 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den tamamen çekildiğini açıklamasının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti İmralı heyeti arasındaki üçüncü görüşmenin tarihi de netleşti. Görüşme yarın saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti ile yarın saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda üçüncü kez görüşecek.

ERDOĞAN İLE DEM PARTİ İMRALI HEYETİ YARIN GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'ni, yarın Cumhurbaşkanlığında kabul edecek. Bu görüşme, İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

13 YIL ARADAN SONRA İLK TEMAS OLMUŞTU

Heyetin, Erdoğan ile 28 Ekim Salı günü yapacağı açıklanan görüşmesi, 30 Ekim Perşembe gününe alınmıştı.

İmralı Heyeti'nin Erdoğan ile ilk görüşmesi, 13 yıl aradan sonra ilk temas olmuştu. 10 Nisan'da Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan Heyet, Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişti.

İkinci görüşme, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda yapıldı. Heyette Buldan ve Sancar yer alırken, görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

DEM Parti İmralı Heyeti, İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüş, ardından Erdoğan'ı ziyaretlerinden önce DEM Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile bir araya gelmişti.

PKK TÜRKİYE'DEN TAMAMEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, 25 teröristin katıldığı bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurdu.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, İmralı Heyeti, DEM Parti, Politika, Türkiye, Güncel, İmralı, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Burhan Kırac:
    Kadere bak kadere.... Kimlerrrrrr kimlerleeeeeeeeee İlahi adalet 25 3 Yanıtla
    ayşe onat:
    sönmüş ateşe köz atmaya çalışıyorsunuz. söz konusu barış ve huzur ise babamı tanımam.üstelik Kürtleri aşağılayan ve onları kışkırtan senin gibi zihniyetler, durun artık yada bu memleketi beğeniyorsunuz arkanıza bakmadan çekip gidin. 7 4
  • hasan dezen:
    barişa gidan yola selam 6 6 Yanıtla
  • Haydar Ali:
    Yorumcular bırakın , Bu işleri Siyasetciler yapsın. Kafanızın basmadığı işlere burnunuzu sokmayın. O Adamları millet boşa seçmemiş. 5 5 Yanıtla
    eser demir:
    Hadi tam seni ülkene alak 0 1
  • hasan dezen:
    barişmiçin guzel adım 3 4 Yanıtla
  • Hajkan Hajkan:
    Numan Kurtulmuş artık yasal adımlar atmalıyız derken neyi kastediyor 6 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı Tek bir nedeni var Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza
Fethiye’de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi Fethiye'de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi
Bursa’da demir kapının altında kalan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Bursa'da demir kapının altında kalan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu 19 yıllık gerçek ortaya çıktı Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Sadettin Saran’dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

18:10
Şanlıurfa’da defin öncesi ’park’ kavgası: 9 yaralı
Şanlıurfa'da defin öncesi 'park' kavgası: 9 yaralı
16:42
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
Putin yeni ölümcül silahını tanıttı: O şehirler yaşanmaz hale gelir
16:40
Inter’in kalecisi Josep Martinez’e hapis şoku
Inter'in kalecisi Josep Martinez'e hapis şoku
16:27
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
15:46
“Rabbim verdi“ diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu
"Rabbim verdi" diyerek fiyatı 35 TL yaptı, haberi alan dükkanın önüne koştu
14:05
Gebze’de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 18:42:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesi yarın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.