Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u yarın İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

24.04.2025 17:14
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u yarın İstanbul'da kabul edeceğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Muharebelerinin 110. Yıldönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle ülkemize ziyarette bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u yarın İstanbul'da kabul edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuk Başbakan arasında yapılacak görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul edecek - Son Dakika

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