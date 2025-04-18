Cumhurbaşkanı Reşid'den Sadr'a Seçim Çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, siyasetten çekilen Şii lider Mukteda es-Sadr'a, kasım ayında yapılacak parlamento seçimlerine katılması için çağrı yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Sadr'a seçimlere katılması için mektup yazdı.

Mektubunda Irak'ta yaklaşan parlamento seçimleri için Sadr'ın başını çektiği Ulusal Şii Hareketi'nin sürece katılımının hayati olduğunu belirten Reşid, siyasi sürecin tüm kesimlerin katılımıyla tamamlanabileceği, aksi durumda eksik kalacağını ifade etti.

Reşid, mektubunda şunları kaydetti:

"Irak'ta hizmet, sağlık, istihdam ve kalkınma taleplerine karşılık verecek güçlü bir meclis ve hükümetin kurulabilmesi için tüm tarafların seçim sürecine dahil olması zaruridir. Geçmişte yaşanan kalkınma gecikmelerinin tecrübe eksikliği, yolsuzluk ve liyakatsiz yönetimden kaynaklandığı, ancak dış müdahaleler ve yabancı etkiler de süreci sekteye uğrattı. Ayrıca, Filistin'de Gazze halkının yaşadığı trajediye ve İsrail'in Suriye ile Lübnan topraklarındaki ihlalleri ve bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı Irak'ın güçlü bir siyasi iradeyle yoluna devam etmesi gerekiyor.

Irak Bakanlar Kurulu'nun altıncı dönem parlamento seçimlerinin tarihini belirlemesi ve Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'nun siyasi ittifak ve seçmen kayıt tarihlerini açıklamasıyla birlikte, ülkede seçim hazırlıkları resmen başladı. Bu süreçte, Ulusal Şii Hareketi'nin aktif katılımı, sadece siyasi değil, aynı zamanda ulusal bir ihtiyaç olarak. değerlendiriliyor."

Cumhurbaşkanı Reşid'in çağrısına yanıt veren Sadr ise seçimlere katılmayacağını belirterek, "Seçimleri ertelemeyi ya da iptal etmeyi de hiçbir şekilde istemem. Tüm bunlara rağmen, yani seçimlere katılmasam da ve halk düşmanlarıyla bir arada olmasam da Irak'ın başına gelen her türlü bela ve musibete karşı bir Irak askeri olarak kalacağım. Doğu'dan ya da Batı'dan gelecek her türlü tehdide karşı ilk savunucusu ben olacağım. Bunu da ne bağımlılık olsun ne mezhepçilik ne de aşağılık çekişmelerle dolu bir hayatımız olsun diye yapacağım." ifadelerini kullandı.

Irak hükümeti, genel seçimlerin 11 Kasım tarihinde yapılmasını kararlaştırmıştı.

Sadr, 29 Ağustos 2022 tarihinde seçimlerin galibi olmasına rağmen hükümeti kuramamış ve siyasetten tamamen çekildiğini duyurmuştu.