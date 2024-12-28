Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ eliyle Bursa'da toplam 28 bin 119 konut projesini hayata geçirdik.

28.12.2024 16:46
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TOKİ eliyle Bursa'da toplam 28 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 24 bin 196 adedini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 923 konutun ise yapımına devam ediyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, Bursa'nın tüm ihtişamıyla tekrar ayağa kalkması için güncel değerlerle son 22 yılda toplam 785 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Bu yatırımlara ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Adalette 6 milyar, eğitimde 60 milyar, gençlik ve sporda 7 milyar, sosyal yardımlarda 97 milyar, sağlıkta 23 milyar, çevre ve şehircilikte 124 milyar liralık hizmeti şehrimize kazandırdık. Ulaştırmada 230 milyar, tarım ve ormanda tarımsal hibe destekleri dahil 60 milyar, sanayi ve teknolojide 3 milyar, enerjide kamu ve özel toplam 124 milyar, kültür ve turizmde 3 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte toplam 28 milyar lira yatırım yaptık." diye konuştu.

Bursa'da 2'nci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesini faaliyete aldıklarını aktaran Erdoğan, 43 bin seyirci kapasiteli stadyumla birlikte toplam 86 spor tesisi inşa ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, kentin en önemli markalarından Bursaspor'un bu yıl iyi gittiğini, hemen her maçını kapalı gişe oynayan takımın taraftarlarıyla muhteşem birliktelik yakaladığını dile getirerek, bu sayede namağlup şekilde birinci olarak ilk devreyi tamamlayan takımı ve taraftarlarını tebrik etti.

Bursa'ya toplamda 4 bin 149 yataklı 29 hastane dahil 93 sağlık tesisi kazandırdıklarından bahseden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yatırım bedeli 2,5 milyar lira olan 10 sağlık tesisimizin yapımı, 18 sağlık tesisimizin ise ihale, proje ve arsa aşaması devam ediyor. TOKİ eliyle Bursa'da toplam 28 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 24 bin 196 adedini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3 bin 923 konutun ise yapımına devam ediyoruz. Bursa'da 11 millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 7'sini tamamladık. Birinin yapımı, 3'ünün ise proje çalışmaları sürüyor."

"26 kara yolu projemizin çalışmalarına devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'ya yapılan 200 kilometrelik bölünmüş yola 405 kilometre daha ekleyerek mesafeyi 605 kilometreye çıkardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yenişehir- Bilecik, Orhangazi- İznik, Çalı- Keles il, Gemlik- Armutlu, Mudanya-Gemlik, Dursunbey-Tavşanlı, İnegöl-Domaniç yolu gibi 26 kara yolu projemizin çalışmalarına devam ediyoruz. Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli hızlı tren hattının yapımı sürüyor. Osmaneli, Bursa kesimini 2026 sonu itibarıyla, Bandırma'ya ulaşan tüm hattı ise 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sayede Ankara-Bursa ve İstanbul-Bursa arası seyahat süreleri hızlı trenle 2 saat 15 dakika olacak. Toplam 6 kilometre uzunluğunda 4 istasyondan oluşan Bursa Emek Yüksek Hızlı Tren Şehir Hastanesi metro hattının yapımı sürüyor. Şehrimize 8 yeni organize sanayi bölgesi, 4 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 135 araştırma geliştirme merkezi ve 32 tasarım merkezi kurduk. Milletimiz bizimle olduğu müddetçe inşallah daha fazlasını yapacağız. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. AK Parti Bursa il kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

Notlar

Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüye geldiği sırada "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısı çalındı. Konuşmasına başlamak için şarkının bitmesini bekleyen Erdoğan, "Evet, bizimkisi bir aşk hikayesi." dedi.

Programın sonunda Davut Gürkan, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdiminde bulundu.

Divan üyeleriyle hatıra fotoğrafı da çektiren Erdoğan, sahneden çömelerek alt tarafta bulunan bazı partililerle bir süre sohbet etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (5) - Son Dakika

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